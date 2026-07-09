Ahembo trae a Canarias el refrescante sabor de 7UP PINK

AHEMBO, embotellador y distribuidor oficial de PepsiCo en Canarias, presenta en el archipiélago 7UP PINK, la última innovación de la marca que llega para sorprender con una combinación única: el inconfundible sabor de 7UP, un delicioso toque de frutos rojos y un vibrante color rosa que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano.

Pensada para quienes buscan descubrir nuevos sabores y vivir experiencias diferentes, 7UP PINK aterriza en Canarias con una ambiciosa campaña de activaciones que permitirá a miles de personas ser de las primeras en probar esta nueva propuesta en algunos de los escenarios más emblemáticos del verano en las islas.

Gran Canaria | Challenge Beach Volley Cup – Playa de Las Canteras (9 al 19 de julio)

La primera cita será del 9 al 19 de julio en la Challenge Beach Volley Cup, el mayor evento de vóley playa de Canarias, donde 7UP PINK reforzará el histórico vínculo de la marca con este deporte.

Durante los días de competición, AHEMBO instalará un espacio experiencial en el que los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de 7UP PINK, juegos y dinámicas inspiradas en el vóley playa, espacios para crear contenido en redes sociales y premios y sorpresas para el público.

7up Pink será protagonista en la playa de Las Canteras. / ED/LOT

Una experiencia que combina deporte, playa, verano, entretenimiento y el sabor más refrescante del momento en uno de los eventos deportivos de referencia del archipiélago.

Tenerife | Siam Night – Siam Park (28 de julio al 1 de agosto)

La experiencia continuará del 28 de julio al 1 de agosto en Siam Park, coincidiendo con la celebración de Siam Night, uno de los eventos estivales más esperados de Canarias.

Durante estas cinco noches, 7UP PINK será una de las protagonistas del parque acuático, donde los visitantes podrán descubrir la nueva bebida a través de degustaciones, espacios tematizados y experiencias de marca diseñadas para disfrutar de una forma diferente del verano. Música, diversión y el sorprendente sabor de 7UP PINK convertirán cada noche en una experiencia única.

Canarias, un territorio clave para la innovación

Con este lanzamiento, AHEMBO reafirma su compromiso por acercar al consumidor canario las últimas innovaciones del portafolio de PepsiCo, apostando por Canarias como uno de los territorios clave para la presentación de 7UP PINK en España.

”Canarias es un mercado estratégico para la innovación y un territorio especialmente receptivo a las novedades. Con 7UP PINK no solo presentamos un nuevo sabor, sino una propuesta experiencial pensada para conectar con los consumidores a través de momentos de ocio, deporte y diversión. Estamos convencidos de que 7UP PINK sorprenderá a los consumidores canarios y se convertirá en una de las bebidas más refrescantes y comentadas de este verano”, afirma Ida Vega, directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de AHEMBO.

A través de estas activaciones, la compañía acercará la nueva bebida a miles de consumidores, invitándoles a descubrir una propuesta que une sabor, frescura y experiencias memorables en dos de los escenarios más emblemáticos del verano en las islas: la Challenge Beach Volley Cup, en la playa de Las Canteras, y Siam Night, en Siam Park.

Este lanzamiento se verá reforzado en toda Canarias por una potente campaña digital, de exteriores con mupis y a través de creadores de contenidos.

Este verano, Canarias se refresca y se tiñe de rosa con 7UP PINK.