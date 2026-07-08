Zulay consigue otro hito: premio a los mejores panaderos de Canarias

El antiguo convento de Santo Domingo, en La Laguna, acogió este miércoles la octava y última convocatoria clasificatoria de la Il edición del concurso nacional 50 Panaderos TOP de España, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la panadería artesana en nuestro país.

Con el atractivo de conocer a los mejores representantes del pan artesano en Canarias, la emoción se notaba desde primera hora en los alrededores del viejo convento, que esta mañana tenía un olor especialmente placentero. Allí, representantes de todas las Islas se disputaban entrar en la gloria regional del pan, en un certamen cuyos aspirantes presentaban sus productos mediante un sistema de codificación que garantizará el anonimato de los concursantes durante todo el proceso de evaluación.

Panes de Zulay. / E.D.

Posteriormente, un jurado profesional especializado valoró las distintas elaboraciones —hogazas y barras— sin conocer la autoría de las mismas. Entre los aspectos que se han tenido en cuenta figuran la apariencia exterior, la cocción, la corteza, la greña, la estructura y textura de la miga, el aroma, el sabor y la calidad global del producto, según apuntan desde la organización.

La Miga de Oro

El premio ya luce en Zulay. / E.D.

En Canarias han sido tres las panaderías premiadas con La Miga de Oro, el premio que los organizadores adjudican a los ganadores. Por un lado, la mejor barra de pan de Canarias ha recaído en Pan'Orama Bakery & Coffee, ubicada en Adeje; la mejor hogaza de pan es para Mario Bakes, situada en el norte de Tenerife, y el premio a mejor panadero de Canarias es para Bryan Medina, de Zulay, que representó también a sus dos hermanos, Rubén y Aday.

Los tres hermanos junto a su abuela Ciela y su abuelo Andrés. / E.D.

En este sentido, el joven panadero palmero recalcó, visiblemente emocionado, que este nuevo reconocimiento "es mérito de todo el equipo, empezando por mis hermanos, y pasando por todos los trabajadores de la empresa, tanto en La Palma como en Tenerife. También quiero tener un gesto especial con David Delgado, que es el jefe de panadería en Tenerife, y con Arodi Rodríguez, que cumple la misma función en La Palma".

Hablar de un solo nombre en Zulay es realmente complejo, teniendo en cuenta que los tres hermanos cumplen una labor protagonista en la empresa. Desde que asumieron el reto de continuar con el legado familiar, que nación con Eladio Santos y continuó con el abuelo Andrés, Zulay es uno de los grandes orgullos de Fuencaliente, municipio donde nació el pequeño obrador familiar, hoy convertido en empresa regional de éxito.