Planes
La élite canaria del pan artesano llega a La Laguna
El concurso nacional 50 Panaderos TOP de España llega a la ciudad de los Adelantados para celebrar la última convocatoria este miércoles 8 de julio
El antigui convento de Santo Domingo, en La Laguna, será el escenario de la octava y última convocatoria clasificatoria de la Il edición del concurso nacional 50 Panaderos TOP de España, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la panadería artesana en nuestro país.
El certamen, organizado por las plataformas Panatics y Pan de Calidad, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y con el apoyo de las principales empresas del sector panadero en Canarias.
La jornada reunirá a panaderos y panaderas procedentes de todas las islas en un encuentro que, además de su carácter competitivo, se ha consolidado como un espacio para compartir experiencias, fomentar la innovación y poner en valor el trabajo de un sector que vive una constante evolución.
La recepción de los panes participantes dará inicio a la jornada. Todas las piezas serán identificadas mediante un sistema de codificación que garantizará el anonimato de los concursantes durante todo el proceso de evaluación.
Posteriormente, un jurado profesional especializado valorará las distintas elaboraciones —hogazas y barras— sin conocer la autoría de las mismas. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la apariencia exterior, la cocción, la corteza, la greña, la estructura y textura de la miga, el aroma, el sabor y la calidad global del producto.
Finalizadas las catas, el jurado anunciará a los tres profesionales mejor clasificados, que recibirán las "Migas de Oro" de Canarias, el máximo reconocimiento de esta convocatoria autonómica. Asimismo, las puntuaciones obtenidas por todos los participantes se incorporarán a la clasificación nacional que determinará quiénes serán distinguidos como los 50 Panaderos TOP de España 2026.
El concurso está estructurado en ocho convocatorias celebradas en diferentes puntos del país y culminará los próximos 13 y 14 de septiembre durante el Bilbao Global Bakery Forum, donde se hará público el listado definitivo de los 50 Panaderos TOP de Españaa 2026 y se entregarán las prestigiosas Estrellas DIR-Informática de la Panadería Española.
Desde su creación, este reconocimiento se ha consolidado como uno de los galardones de mayor prestigio del sector, contribuyendo a visibilizar el excelente momento que vive la panadería artesana española y premiando el estuerzo liario de los maestros panaderos que, desde sus obradores, preservan la tradición mientras incorporan nuevas técnicas, procesos e ingredientes para responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente.
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