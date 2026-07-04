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Reina: "Los influencers no son, ni de lejos, competencia para el periodismo gastronómico"

El periodista del espacio gastronómico Reina el Sabor, presente en este periódico, visita el programa Va de podcast, dirigido por Gonzalo Mejías

José Luis Reina, junto a Gonzalo Mejías durante la entrevista.

José Luis Reina, junto a Gonzalo Mejías durante la entrevista. / E.D.

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Una charla larga en lo que no quedó nada atrás. Así fue el episodio dedicado a José Luis Reina, periodista gastronómico que dirige el suplemento Reina el Sabor, de EL DÍA y La Provincia, además de la sección semanal en el programa Ponte al Día, de Televisión Canaria y el pódcast La Penúltima y nos vamos.

Gonzalo Mejías, el conductor del exitoso programa, quiso proponer un recorrido por la vida de Reina, desde su infancia hasta la actualidad, poniendo el foco en su labor dentro del periodismo gastronómico, donde hablaron sobre diferentes temas. Entre ellos, la aparición en la comunicación de este sector de los llamados influencers, cuyos métodos siempre crean polémica por la falta de profundidad, algo que no preocupa especialmente al periodista, pues "los influencers no son competencia, ni de lejos, de los periodistas gastronómicos. Estos últimos tienen la obligación de buscar la historia, relatarla y transformarla en un contenido de interés adaptado a todos los públicos".

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Así, Reina puso como ejemplo el trabajo que realiza el espacio Reina el Sabor, presente en todos los formatos. "Tenemos la fortuna de formar parte de un grupo de comunicación líder, por lo que los contenidos que elaboramos los podemos lanzar en prensa impresa, con el único suplemento regular de Canarias, en digital, televisión y pódcast, además de la newsletter y las redes sociales. A esto hay que sumarle la parte eventos, con el éxito abrumador de Culinary Hotel Awards, que pronto presentará la segunda gala".

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