¡Qué bien le sienta el verano a Troqué!

Desde su agradable terraza y en compañía de Rodrigo González, director de Operaciones de Venture Collections (la vertiente premium del fortísimo grupo hostelero Venture), disfruté especialmente de esa oferta fresca e inteligente de cara a estos días de calor, donde lo que apetece, y más en ese idílico entorno, es comer platos que ayuden a vivir aún con más intensidad la temporada estival.

Troqué me parece un restaurante necesario en una zona cuya oferta no se le asemeja, ni de lejos. Con la garantía de formar parte de Venture, que ha sabido relacionar su marca con una segura buena experiencia en cualquiera de los restaurantes, impulsa aquí una carta de gastronomía española bien ejecutada, donde ahora han vuelto a darle una vuelta para adaptarse a la temporada.

En la reciente visita, destinada exclusivamente a conocer la carta de verano, me puse en manos de la cocina para que sacaran una selección de platos que me sorprendieron gratamente, no tanto por su buen criterio a la hora de ofrecerlos, sino más bien por su buena ejecución y la calidad de la materia prima, en un restaurante, por cierto, que luce con orgullo el sol Repsol.

El menú

La gilda de atún rojo de Balfegó, con ese tataki acompañado de la cebolleta encurtida, pimiento del piquillo y piparra, fue un gran mensaje inicial, que no perdió fuerza con la sabrosa ensalada fresca de remolacha, producto del que soy fanático, que viene acompañada de queso payoyo y almendras crujientes. El aliño de la remolacha, fantástico.

Ensalada de remolacha. / Jose Luis Reina

Rodrigo González, además de ejercer de anfitrión de lujo, puso sobre la mesa algunas joyas líquidas como el Ignios Orígenes Albillo Criollo, proyecto capitaneado por Borja Pérez, el genial viticultor canario que es capaz de crear emociones limitadas pero sumamente placenteras. La bodega de Troqué, con Rodrigo en el grupo, es otro de sus potenciales, claro.

Dos platos más: el tiradito de atún rojo con leche de tigre, pepino y jalapeño es un divertido bocado que el comensal agradece y que es, imagino, un superventas. Tras él, uno de los que más destacado de la visita, un plato de gran nivel: Berenjena asada en su propio jugo, convertida en pura suntuosidad carnosa.

Berenjena asada. / Jose Luis Reina

El plato gana enteros gracias a la delicadeza de una mousse de anchoa que susurra mar en lugar de gritarlo, y se redondea de forma brillante con el crujiente etéreo del amaranto pop. Plato donde las texturas y los sabores protagonizan un fantástico elenco con un resultado genial. Absolutamente redondo.

En la parte líquida, González seguía dando una lección y apostando por producciones limitadas, vinos con alma y que acompañaban cada plato de manera magistral. Era el caso, al igual que el anterior, de Obertura, de Manuel Cantalapiedra. Un vino que se mueve en la liga de la autenticidad, y no de modas, con una acidez vibrante pero también con cierta untuosidad y volumen.

Fritura de pescado. / Jose Luis Reina

El último plato de la parte salada fue un sabroso cabracho gallego, que en Troqué fríen entero (como debe ser), potenciando su intenso sabor y su textura firme y jugosa. Este pescado de roca es ideal para compartir entre dos, pues además viene acompañado de una ensalada fresca y dos salsas: tartara y alioli cítrico. El pescado tiene un sabor tan pronunciado y está tan bien preparado que no necesité utilizar estos extras, aunque ya sabe, para gustos, colores (y sabores).

Para dar la bienvenida al delicioso flan de huevo tradicional, postre que vive un momento dulce (permítame el cliché), otro vino, otro descubrimiento. En esta ocasión, Kalamity, de esa otra Rioja más bohemia, artística, radical. Creado por Oxer Bastegieta, es otra joya de colección, según me señala Rodrigo.

Kalamity. / Jose Luis Reina

La etiqueta de la botella, oscura en todo su sentido y gótica, es producto de los sueños de su creador, lo que le da una personalidad mística al interior, que me resultó uno vino emocionante. Ventajas de comer con el maestro.

Había visitado con anterioridad este restaurante, pero es ahora cuando lo he disfrutado más intensamente. Será el verano, o será el proyecto más consolidado. Será la terraza, o será ese sol que luce en la entrada, también en el exterior. Sea lo que sea, ¡qué bien le sienta el verano a Troqué!