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Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Ensalada de garbanzos con anchoas
Esta ensalada de garbanzos con anchoas es una receta sencilla, fresca y con mucho carácter
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¡Además de original, no me negarán! No te complicas mucho la vida y tienes un plato completito para estos días de dejar la comida preparada para ir a la playita o llevar en un táper al trabajo, vamos. Una idea que, por lo demás es nutritiva y, al menos a mí me lo parece, ¡muy apetecible!.
Ingredientes:
- Un bote de garbanzos cocidos
- Una lata de buenas anchoas
- Dos tomates de ensalada
- Un puñado aceitunas negras
- Queso curado
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración:
No hay más secreto que lavar bien los garbanzos y ponerlos en una fuente, añadir las anchoas escurridas, los tomates troceados, las aceitunas negras al gusto, el queso curado en lasquitas o taquitos y chorrear bien con un buen aceite de oliva virgen extra
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