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Vídeoreceta de la semana: Ensalada de garbanzos con anchoas

Esta ensalada de garbanzos con anchoas es una receta sencilla, fresca y con mucho carácter

Ensalada de garbanzos con anchoas.

Ensalada de garbanzos con anchoas. / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

¡Además de original, no me negarán! No te complicas mucho la vida y tienes un plato completito para estos días de dejar la comida preparada para ir a la playita o llevar en un táper al trabajo, vamos. Una idea que, por lo demás es nutritiva y, al menos a mí me lo parece, ¡muy apetecible!.

Ingredientes:

  • Un bote de garbanzos cocidos 
  • Una lata de buenas anchoas 
  • Dos tomates de ensalada 
  • Un puñado aceitunas negras 
  • Queso curado 
  • Aceite de oliva virgen extra

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Elaboración:

No hay más secreto que lavar bien los garbanzos y ponerlos en una fuente, añadir las anchoas escurridas, los tomates troceados, las aceitunas negras al gusto, el queso curado en lasquitas o taquitos y chorrear bien con un buen aceite de oliva virgen extra

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