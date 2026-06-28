Una mesa en un entorno único: la Academia de Gastronomía visita Felix Food & Wine

Allí se dio cita la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife para celebrar un almuerzo que discurrió con el ritmo de las sobremesas de antes: sin prisas, envuelto en una atmósfera de absoluta paz y rodeados por unas zonas ajardinadas diseñadas con una sensibilidad y un gusto exquisitos. Acomodados en una de sus cotizadas mesas exteriores, los académicos pudieron constatar cómo la sofisticación del restaurante no reside en la opulencia, sino en la armonía de su entorno y en la solidez de su propuesta culinaria.

El encuentro comenzó con un sugerente carpaccio de vieiras con panipuri relleno de atún rojo. Fue un gran arranque, concebido como un agradable juego de matices donde las texturas crujientes envolvían el bocado sin restar un ápice de protagonismo al ingrediente principal, cuyo sabor marino se mantuvo pleno.

Carpaccio de vieiras. / Jose Luis Reina

Tras ese pase, la cocina subió la apuesta de la intensidad con una ensalada de queso Stilton, pera rallada con pasas, almendras y su reducción. Lo que a priori podría parecer una combinación previsible se transformó en un acierto absoluto gracias al equilibrio milimétrico de sus ingredientes. El Stilton ejerció con maestría de hilo conductor, guiando el paladar hacia el crujiente de una almendra de magnífica calidad, mientras que el punto exacto de la pera y el dulzor sutil de las pasas redondeaban un plato fresco, intenso y sumamente agradable.

El viaje gastronómico continuó hacia el mar con la llegada de la lubina al kamado, acompañada de papas, raíz de loto, katsogushi y setas shimeji. En esta elaboración se agradeció enormemente el uso del carbón; el paso del pescado por el kamado no solo le aportó una personalidad incuestionable, sino que le regaló un crujiente exterior soberbio que elevó el sabor natural de la lubina a su máxima expresión.

Lubina al kamado. / Jose Luis Reina

El último pase de la propuesta salada llegó de la mano de la tradición mejor entendida: una royale de conejo con su demi-glace. En platos de este corte, la timidez es un error, y la cocina de Félix Food & Wine demostró un pulso firme. La demi-glace, extraordinariamente trabajada y brillante en su reducción, arropó al royale dotándolo de una personalidad arrolladora. Un plato clásico, tratado con un respeto y una ejecución impecables que merece el elogio.

Royale de conejo. / Jose Luis Reina

Para el broche final, el menú se despidió con la misma solvencia con la que había avanzado. El postre, un moelleux de chocolate 70% con corazón de Stilton y helado de vainilla, volvió a traer a la mesa el poderío del queso azul. Lejos de resultar estridente, el Stilton aportó un contraste salino y profundo que potenció el ya de por sí placentero chocolate negro, convirtiéndose en un indiscutible golpe final.

Todo ello discurrió en perfecta sintonía con una bodega de marcado acento local. Los académicos brindaron primero con la frescura del Piedra Fluida (Listán Blanco), para luego dar paso a la estructura y el alma de Mission Grapes (Listán Prieto), un tinto de Bodegas Llanos Negros que acompañó con acierto. En definitiva, una jornada donde Félix Food & Wine demostró que su cocina avanza con paso firme, madurez y un profundo respeto por el comensal, destacando también el gran trabajo y ritmo de la sala.