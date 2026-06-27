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Podcast | Un día en el Bahía del Duque con Juan Miguel Cabrera

Es una de las figuras más importantes del icónico hotel, pues gestiona todos los puntos de venta gastronómicos

Juan Miguel Cabrera, el día de la grabación.

Juan Miguel Cabrera, el día de la grabación. / E.D.

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Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

La figura de chef ejecutivo en un hotel sigue siendo una gran desconocida para el gran público, clientes incluidos. Su importancia es enorme, pero su presencia es discreta, casi inexistente para los huéspedes. En este programa del podcast gastronómico de Canarias ponemos el foco en Juan Miguel Cabrera, que es el histórico chef ejecutivo del hotel Bahía del Duque, uno de los más lujosos y emblemático de Canarias. Junto a él nos adentramos en todos los puntos de ventas del establecimiento en un paseo que cuenta con numerosas anécdotas de un hombre que lo ha visto casi todo, pero que sigue con la misma ilusión que el primer día.

Además, explica claramente cuáles son las funciones de un chef ejecutivo en un hotel de gran lujo como en el que trabaja y analiza tendencias que se están implantando en el sector hotelero, con la gastronomía como hilo conductor y con el trato personalizado al cliente como una sana obsesión. Cabrera, además, ha sido el maestro de numerosos cocineros que han pasado por sus manos y que hoy triunfan en diferentes proyectos hosteleros de las Islas.

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