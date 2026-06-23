Alberto III de Mónaco: un éxito canario en Montecarlo

Recién llegado de la aventura monegasca, Alberto González Margallo ya está en su zona de confort, es decir, la cocina de San Sebastián 57. Atiende a este periódico mientras controla una cocción, prepara la célebre ensaladilla de papa negra o remata los últimos pedidos del día con proveedores, horas antes de abrir el restaurante que lidera en cocina con abrumadora solvencia.

Su misión para celebrar las Jornadas Gastronómicas y Culturales Españolas —con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y el Principado de Mónaco— fue todo un éxito, teniendo en cuenta que tenía el reto de sorprender a más de cien personas en una cena de gala que lideró en el Café de París, junto al equipo anfitrión, y donde logró que los presentes disfrutaran del producto canario llevado a la excelencia.

Margallo, junto al equipo de cocina en la cena de gala. / E.D.

González Margallo, satisfecho y feliz por volver a casa, recuerda que "la logística para preparar esta cena no ha sido sencilla, desde luego. Café de París pertenece a un grupo empresarial muy fuerte del país, por lo que el protocolo para cada actuación es intenso. Todos nos acogieron de manera fantástica, facilitando mucho la labor previa, desde los pedidos hasta la vajilla, pasando por la propia elaboración en las horas antes de la cena".

Una de las cosas que más destaca Alberto González es el interés de los anfitriones por saber, con detalle, cómo era cada elaboración, el origen de cada producto que llevaba la delegación canaria y el relato detrás de cada uno. "Tenían mucha curiosidad por saber lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a ejecutar. Nosotros fuimos preparados para tratar de explicar la importancia y singularidad de cada ingrediente o de cada elaboración, tanto en el menú como en la parte líquida, donde la presencia de vinos canarios fue destacada y celebrada".

Los vinos canarios servidos en la cena de Montecarlo. / E.D.

El día de la cena de gala, en el impoluto Café de París, uno de los símbolos del lujo del Principado y a poca distancia del Casino de Montecarlo, otro icono de la ciudad, González Margallo tuvo la oportunidad de explicar a los 120 comensales el menú que se iban a encontrar minutos después. "Era importante ponerles en contexto; explicarles el territorio extremo para que comprendieran la singularidad de los vinos, la importancia del mojo en las Islas o la sutileza de la papa negra que utilizamos en la ensaladilla", apunta el cocinero cántabro.

Los productos canarios reinaron en la cena. / E.D.

Así, los afortunados comensales quedaron fascinados con la selección de quesos curados canarios, con la ya célebre ensaladilla de papa negra con cangrejo real, el fresco y sabroso gazpacho de papaya de Buenavista con bogavante o el cochinillo que tan bien prepara en San Sebastián 57 (a baja temperatura, prensado y crujiente con puré de manzana reineta e intenso sabor del jugo de la propia carne). "...Y las papas arrugadas con mojo, que les puse de guarnición saltándome el protocolo, pues no estaba previsto, pero tenía que meter ese pase", confiesa Margallo. De postre, claro, un Príncipe Alberto en forma de 150, la cifra del citado aniversario.

Tal y como apunta el gran cocinero, "la idea era ofrecer un viaje de sur a norte de España, donde Canarias tuviera un privilegiado protagonismo. Eso se consiguió a la perfección, y todos quedaron maravillados. Ha sido un gran placer poder participar en esta celebración y aportar mi grano de arena a que nuestros productos se conozcan en lugares como este. De hecho, se rumorea que el próximo año quieren que volvamos...", declara feliz el chef, quien suma otro éxito a su ya dilatada carrera.