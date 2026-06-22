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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Calamares rellenos

Hay recetas que no pasan de moda porque encierran, en su aparente sencillez, toda una manera de entender la cocina

Calamares rellenos.

Calamares rellenos. / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Estos Calamares rellenos son una de ellas: un plato paciente, de fuego lento, con un relleno sabroso y una salsa más que rica. El calamar, relleno con sus propios tropezones, bacon, huevo y aceitunas, gana en textura y carácter, mientras la salsa redondea el conjunto con ese punto casero que invita a mojar pan sin complejos. Es, en definitiva, una receta que demuestra que la tradición sigue teniendo mucho que decir cuando se la trata con respeto, tiempo y buen gusto.

Ingredientes:

  • 1 Kg calamares saharianos medianos
  • Miga de pan
  • 10 aceitunas rellenas
  • 50 g bacon (o jamón serrano)
  • 1 huevo
  • 2 tomates rallados
  • 1 cebolla
  • 1 diente ajo
  • 1 poco de leche
  • Sal marina
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva

Para la salsa:

  • 2 tomates maduros rallados
  • 1 cebolla
  • 3 dientes ajo
  • Perejil
  • Agua
  • Vino blanco seco
  • 30 gr. harina

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Elaboración:

  1. Empezamos sancochando el huevo durante 10 minutos.
  2. Mientras, limpiamos los calamares reservando tentáculos y aletas
  3. Picamos muy finos la cebolla y el diente de ajo y lo ponemos a pochar.
  4. Añadimos el tomate, salamos y rehogamos a fuego muy lento más o menos tres cuartos de hora, hasta que el sofrito esté muy bien hecho.
  5. Pasado este tiempo añadimos el bacon y los tentáculos y aletas de calamar que habremos picado muy pequeños
  6. Salpimentamos y que se siga haciendo muy lentamente. Pasados 30' dejamos templar.
  7. Procedemos con la salsa: cortamos la cebolla y el ajo y los sofreímos junto al tomate y el perejil a fuego lento.
  8. Mientras podemos picar finamente las aceitunas y el huevo duro.
  9. Al refrito le añadimos la harina y rehogamos para que se tueste ligeramente.
  10. Al par de minutos le agregamos vino y agua y dejamos más o menos media hora para que se siga haciendo.
  11. Procedemos al rellenado de los calamares y cerramos con un palillo para que no se nos salga 
  12. Regresamos a la salsa para molerla bien con la turmix y reservarla.
  13. En la misma sartén marcamos vuelta y vuelta los calamares rellenos, le añadimos la salsa molida y dejamos hacer una media hora. Estarán listos.

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