Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Calamares rellenos
Hay recetas que no pasan de moda porque encierran, en su aparente sencillez, toda una manera de entender la cocina
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Estos Calamares rellenos son una de ellas: un plato paciente, de fuego lento, con un relleno sabroso y una salsa más que rica. El calamar, relleno con sus propios tropezones, bacon, huevo y aceitunas, gana en textura y carácter, mientras la salsa redondea el conjunto con ese punto casero que invita a mojar pan sin complejos. Es, en definitiva, una receta que demuestra que la tradición sigue teniendo mucho que decir cuando se la trata con respeto, tiempo y buen gusto.
Ingredientes:
- 1 Kg calamares saharianos medianos
- Miga de pan
- 10 aceitunas rellenas
- 50 g bacon (o jamón serrano)
- 1 huevo
- 2 tomates rallados
- 1 cebolla
- 1 diente ajo
- 1 poco de leche
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Para la salsa:
- 2 tomates maduros rallados
- 1 cebolla
- 3 dientes ajo
- Perejil
- Agua
- Vino blanco seco
- 30 gr. harina
Elaboración:
- Empezamos sancochando el huevo durante 10 minutos.
- Mientras, limpiamos los calamares reservando tentáculos y aletas
- Picamos muy finos la cebolla y el diente de ajo y lo ponemos a pochar.
- Añadimos el tomate, salamos y rehogamos a fuego muy lento más o menos tres cuartos de hora, hasta que el sofrito esté muy bien hecho.
- Pasado este tiempo añadimos el bacon y los tentáculos y aletas de calamar que habremos picado muy pequeños
- Salpimentamos y que se siga haciendo muy lentamente. Pasados 30' dejamos templar.
- Procedemos con la salsa: cortamos la cebolla y el ajo y los sofreímos junto al tomate y el perejil a fuego lento.
- Mientras podemos picar finamente las aceitunas y el huevo duro.
- Al refrito le añadimos la harina y rehogamos para que se tueste ligeramente.
- Al par de minutos le agregamos vino y agua y dejamos más o menos media hora para que se siga haciendo.
- Procedemos al rellenado de los calamares y cerramos con un palillo para que no se nos salga
- Regresamos a la salsa para molerla bien con la turmix y reservarla.
- En la misma sartén marcamos vuelta y vuelta los calamares rellenos, le añadimos la salsa molida y dejamos hacer una media hora. Estarán listos.
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