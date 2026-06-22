Vídeoreceta de la semana: Calamares rellenos

Estos Calamares rellenos son una de ellas: un plato paciente, de fuego lento, con un relleno sabroso y una salsa más que rica. El calamar, relleno con sus propios tropezones, bacon, huevo y aceitunas, gana en textura y carácter, mientras la salsa redondea el conjunto con ese punto casero que invita a mojar pan sin complejos. Es, en definitiva, una receta que demuestra que la tradición sigue teniendo mucho que decir cuando se la trata con respeto, tiempo y buen gusto.

Ingredientes:

1 Kg calamares saharianos medianos

Miga de pan

10 aceitunas rellenas

50 g bacon (o jamón serrano)

1 huevo

2 tomates rallados

1 cebolla

1 diente ajo

1 poco de leche

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Para la salsa:

2 tomates maduros rallados

1 cebolla

3 dientes ajo

Perejil

Agua

Vino blanco seco

30 gr. harina

Elaboración: