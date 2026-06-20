El Enófilo
5 vinos canarios para dar la bienvenida al verano
Con la subida de las temperaturas es tiempo de una buena selección líquida en clave local
Ahora que comienza el periodo estival, no quería dejar pasar la oportunidad de proponerte algunos vinos para comenzar con alegría el verano. En esta estación, que es la más luminosa del año y donde el calor aprieta, lo ideal es disfrutar al aire libre y en cualquiera de las terrazas que abren durante este periodo, del compañero perfecto para todos esos almuerzos o cenas que terminan con una larga sobremesa. Les presento cinco vinos ideales para dar por comenzada la temporada:
Pet Nat Rosado 2023 de Bodegas Viñátigo
Empezar con burbuja canaria siempre es una buena opción para el verano. Además, este Pet Nat Rosado de la bodega de Viñátigo es estupendo para comenzar cualquier aperitivo o comida.
Espumoso tinto de poco color, debido a su fina piel y de aromas a pimienta negra y blanca, frutos rojos, hoja de higuera y un carácter mineral y ahumado.
Precio aproximado: 18,90€
Althay Viticultores 2024
Abriremos boca con este vino blanco seco de Lanzarote, homenaje a la rica diversidad de la isla, combinando las tres variedades autóctonas: Malvasía Volcánica, Listán Blanco y Diego y de parajes como La Geria, Masdache y Tisalaya.
Vino de color amarillo brillante con aromas a fruta blanca y notas florales, mientras que en boca destaca por su untuosidad y mineralidad.
Precio aproximado: 22,60€
La Verea Tabaiba Blanco 2024
Continuaremos con una de las nuevas bodegas de pequeño productor que aparecen en Lanzarote con uno de sus vinos blancos perfectos para la ocasión. De uvas autóctonas de la isla como son la Malvasía volcánica y la Listán Blanco.
Vino amarillo pálido y limpio con aromas frescos a pomelo y cítricos acompañado en boca de un sabor untuoso, fresco y con cierta salinidad.
Precio aproximado: 37,90€
Cool 2022 de Suertes del Marqués
Elaborado en colaboración con Dirk Niepoort a través de una iniciativa para dar a conocer vinos con la mínima intervención en bodega, de baja graduación, fáciles de beber y presentados en botellas de un litro.
Vino tinto jugoso con aromas intensos de fruta roja, notas de tierra mojada y toques especiados y en boca fresco, agradable y fácil de beber.
Precio aproximado: 13,75€
Vandama La Finca 2023
Elaborado con uvas Listán Negro y Negramoll, cuenta con uno de los enólogos más reconocidos en la actualidad del archipiélago, Carmelo Peña, que asesora a la bodega y ayuda a conseguir vinos de alta calidad como este.
Vino tinto limpio, fresco y directo que cuenta con aromas a frutilla fresca y recuerdos a tinta china, que se acompaña con una boca fresca, taninos sutiles y un final elegante.
Precio aproximado: 20,50€
El verano también se disfruta con pequeños placeres como el vino que puede transformar un momento cotidiano en una experiencia inolvidable. Para cualquier tipo de reunión entre amigos o para brindar cuando cae la tarde, estos cinco vinos representan distintas formas de vivir la estación: con frescura, personalidad y ganas de celebrar.
Más allá de las variedades, estilo o notas de cata, el mejor vino es aquel que se comparte y se disfruta sin prisas. Con la llegada del calor, es momento de alzar nuestras copas, brindar y dejar que cada sorbo nos recuerde que el verano ya está aquí. ¡Salud!
- El barrio de Juan XXIII en Santa Cruz a un paso de acceder al programa ARRU tras años de esfuerzo vecinal
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para disfrutar en verano: comida casera a precios económicos
- Muere un hombre de 79 años tras caer por un barranquillo en Tenerife
- Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder
- Gastronomía, música y comercio se unen en la gran fiesta de bienvenida al verano en el Puerto de Santa Cruz
- Así nació el imperio de la pesca deportiva: de un garaje en Tenerife al mundo entero
- Tacoronte desbloquea cinco urbanizaciones para casi 200 viviendas privadas
- Una delegación de Corea del Sur viaja a Tenerife para estudiar el éxito canario en la captación de agua de niebla