5 vinos canarios para dar la bienvenida al verano

Ahora que comienza el periodo estival, no quería dejar pasar la oportunidad de proponerte algunos vinos para comenzar con alegría el verano. En esta estación, que es la más luminosa del año y donde el calor aprieta, lo ideal es disfrutar al aire libre y en cualquiera de las terrazas que abren durante este periodo, del compañero perfecto para todos esos almuerzos o cenas que terminan con una larga sobremesa. Les presento cinco vinos ideales para dar por comenzada la temporada:

Pet Nat Rosado 2023 de Bodegas Viñátigo

Empezar con burbuja canaria siempre es una buena opción para el verano. Además, este Pet Nat Rosado de la bodega de Viñátigo es estupendo para comenzar cualquier aperitivo o comida.

Botella de Pet Nat Rosado 2023. / Mulchand Chanrai

Espumoso tinto de poco color, debido a su fina piel y de aromas a pimienta negra y blanca, frutos rojos, hoja de higuera y un carácter mineral y ahumado.

Precio aproximado: 18,90€

Althay Viticultores 2024

Abriremos boca con este vino blanco seco de Lanzarote, homenaje a la rica diversidad de la isla, combinando las tres variedades autóctonas: Malvasía Volcánica, Listán Blanco y Diego y de parajes como La Geria, Masdache y Tisalaya.

Botella de Althay viticultores 2024. / Mulchand Chanrai

Vino de color amarillo brillante con aromas a fruta blanca y notas florales, mientras que en boca destaca por su untuosidad y mineralidad.

Precio aproximado: 22,60€

La Verea Tabaiba Blanco 2024

Continuaremos con una de las nuevas bodegas de pequeño productor que aparecen en Lanzarote con uno de sus vinos blancos perfectos para la ocasión. De uvas autóctonas de la isla como son la Malvasía volcánica y la Listán Blanco.

Botella de La Verea Tabaiba Blanco 2024. / Mulchand Chanrai

Vino amarillo pálido y limpio con aromas frescos a pomelo y cítricos acompañado en boca de un sabor untuoso, fresco y con cierta salinidad.

Precio aproximado: 37,90€

Cool 2022 de Suertes del Marqués

Elaborado en colaboración con Dirk Niepoort a través de una iniciativa para dar a conocer vinos con la mínima intervención en bodega, de baja graduación, fáciles de beber y presentados en botellas de un litro.

Botella de Cool de Suertes del Marqués 2022. / Mulchand Chanrai

Vino tinto jugoso con aromas intensos de fruta roja, notas de tierra mojada y toques especiados y en boca fresco, agradable y fácil de beber.

Precio aproximado: 13,75€

Vandama La Finca 2023

Elaborado con uvas Listán Negro y Negramoll, cuenta con uno de los enólogos más reconocidos en la actualidad del archipiélago, Carmelo Peña, que asesora a la bodega y ayuda a conseguir vinos de alta calidad como este.

Botella de Vandama la Finca 2023. / Mulchand Chanrai

Vino tinto limpio, fresco y directo que cuenta con aromas a frutilla fresca y recuerdos a tinta china, que se acompaña con una boca fresca, taninos sutiles y un final elegante.

Precio aproximado: 20,50€

El verano también se disfruta con pequeños placeres como el vino que puede transformar un momento cotidiano en una experiencia inolvidable. Para cualquier tipo de reunión entre amigos o para brindar cuando cae la tarde, estos cinco vinos representan distintas formas de vivir la estación: con frescura, personalidad y ganas de celebrar.

Más allá de las variedades, estilo o notas de cata, el mejor vino es aquel que se comparte y se disfruta sin prisas. Con la llegada del calor, es momento de alzar nuestras copas, brindar y dejar que cada sorbo nos recuerde que el verano ya está aquí. ¡Salud!