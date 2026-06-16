¿Para qué fusionas platos si no sabes?

La cocina fusión se ha convertido en una confusión generalizada con toques asiáticos y leche de coco que no deja de arruinar cocinas y experiencias. "He querido jugar con el producto local pero haciéndolo más global, creando un plato canario-asiático que está teniendo mucho éxito", me dijo un cocinero recientemente con el local completamente vacío de clientes y talento, en una zona rural donde esa idiotez obviamente sobraba.

Se ha perdido el respeto a la fusión casi tanto como a la pureza de la cocina japonesa clásica, por ejemplo, o a esos sabores internacionales que solo unos pocos elegidos saben aplicar correctamente para elevar diferentes culturas en un mismo plato, que de eso va el tema. Cocina fusión es lo que hace de manera brillante y única, por ejemplo, Dabiz Muñoz. También lo que inventó Ricardo Sanz, fusionando el hermoso y depurado corte y el crudo nipón a las materias primas y recetario de la cocina española clásica.

Son dos ejemplos de alto nivel, sí, pero sobre todo de una pionera creatividad (lo de Muñoz es único en el mundo) que nace de un profundo conocimiento, incontables viajes y pasión desbordada. Pero sobre todo de un talento innato para ejecutar con brillantez todas esas ideas, experiencias y sabores en una propuesta en forma de menú que tiene como resultado algo inolvidable, emocionante, original.

De eso a la croqueta de la difunta abuela bañada en kimchi o al cochino negro (que de negro tiene poco) con salsa teriyaki hay un mundo. Casi todos los restaurantes asiáticos presentes en nuestro ecosistema gastronómico ultraperiférico se autodenominan como fusión, y a partir de ahí la barra libre de despropósitos. Fusión peruano-japonesa; canario-japonesa; venezolano-japonesa y otras tantas aberraciones que suenan mal y saben peor.

Estos iluminados darán una lección de aire de yuzu, esferificación low cost y humo con nitrógeno, pero no consiguen hacer una correcta cocción del arroz, no saben dominar un fondo o desconocen los secretos íntimos de una salsa a fuego lento. Pretenden vender innovación con técnicas ya pasadas de moda cuando desconocen los secretos de la cocina tradicional. Mezclar ingredientes exóticos casi al azar o con la ayuda de la inteligencia artificial no te convierte en un genio creativo; te convierte en un niño jugando a las cocinitas o a los potingues.

Mire, la fusión de ingredientes es algo tan atrevido que exige un respeto absoluto y milimétrico por las identidades que se cruzan, y obliga al osado cocinero de turno a una inmersión casi plena en ambas culturas, incontables pruebas y no menos consultas. Si no tiene esta virtud, mejor que aleje sus manos de esta idea y se ponga, por ejemplo, a fusionar hamburguesas.

Sospeche cuando vaya a cenar a un restaurante fusión, salvo que sea una garantía ya constatada de éxito. No es lo mismo cocina de autor o vanguardia, que tiene un componente personal subjetivo y en muchas ocasiones acertado, que una fusión. El restaurante OKA (Gran Hotel Taoro) del mencionado Ricardo Sanz y Emiliano Liska es una excelente opción de cocina fusión gracias al pionero olfato de Sanz. Pavanelli, otro acierto, ejecuta una brillante cocina italiana pero apoyándose en numerosos ingredientes locales en Il Bocconcino (Royal Hideaway Corales).

Son dos ejemplos, también excepciones en el panorama culinario de fusión isleño. Camuflar la mediocridad y el mal producto detrás de una sobredosis de sriracha, mayonesa de trufa o absurdos brotes verdes no es solo un desastre, sino un total aburrimiento. Guarden los ingredientes que no saben ubicar en el mapa ni pronunciar y dejen de relatar los viajes de verano a Tailandia. Por el bien de todos.