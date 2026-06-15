Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Natillas de piña
Una forma fresca y diferente de llevar a la mesa un postre de siempre, con el atractivo añadido de una fruta luminosa, aromática y ligeramente tropical
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Su encanto está en el equilibrio entre la cremosidad, el dulzor y la acidez suave de la piña, que aporta frescura y las convierte en una receta sencilla, vistosa y muy agradecida. Un postre familiar, fácil de disfrutar y con ese toque distinto que ayuda a renovar los clásicos sin traicionarlos.
Ingredientes:
- 6 rodajas de piña (mejor, natural)
- 150 gr. de azúcar
- 500 ml. de leche entera
- 100 ml. de zumo de piña
- 4 huevos
- 30 gr. de Maizena
Elaboración:
- Separamos un poco de la leche, la ponemos en un vaso con la Maizena y mezclamos bien hasta que se diluya completamente
- En otro recipiente, mezclamos el resto de la leche, la piña troceada, el azúcar y el zumo de piña y trituramos con paciencia
- Llevamos el contenido a un cazo (previo colador, que la piña tiene fibras) y lo calentamos hasta casi ebullición
- Mientras, batimos los huevos. Agregamos la leche con Maizena y seguimos batiendo
- Cuando lo que tenemos en el cazo esté a punto de hervir, lo retiramos del fuego y le añadimos esta última mezcla, sin dejar de mezclar para evitar que el huevo pueda cuajar
- Lo llevamos de nuevo al fuego, removiendo continuamente, hasta que se alcance la textura natilla. Entonces lo ponemos en cuencos y dejamos enfriar. A la nevera luego.
Una idea: Podemos guardar trozos de piña, cortados como nos apetezca, para decorar el cuenco donde serviremos las natillas
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