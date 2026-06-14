¿Cuánto tiempo de vida le queda al menú del día en el bar?

En los polígonos industriales, en las inmediaciones de los puertos o en las arterias administrativas de las islas capitalinas, el ritual era innegociable: dos platos, pan, vino o agua, y un café o postre por un precio que desafiaba las leyes de la gravedad financiera. Sin embargo, ese añorado ecosistema de manteles de papel y cuchara está colapsando. La desaparición del menú del día no es solo un cambio en la oferta gastronómica; es el síntoma de una fractura económica que amenaza con cambiar radicalmente el panorama hostelero de nuestros barrios.

Para el pequeño hostelero de las islas, el menú del día ha dejado de ser un reclamo para convertirse en una especie de condena o un producto vintage. La faena es implacable: por un lado, una inflación de costes estructurales que en Canarias se ve agravada por la insularidad y, por otro, un cliente cuyo poder adquisitivo ha ido mermando hasta el punto de que la barrera de los 14 euros se ha vuelto casi un milagro. A eso hay que sumar el auge de los supermercados-restaurantes, donde uno puede comer a precios irrisorios.

Factores

Entrar en la cocina de un bar de barrio hoy y hablar con los que hacen los números es asistir a una lección de supervivencia financiera. Si analizamos la estructura de costes de un menú medio en el archipiélago, las cifras revelan una pérdida de márgenes sin precedentes. Como ya sabemos, nuestra convivencia con la temida inflación, con los productos de alimentación como ejemplo claro de ello, se ve reflejada en los precios a la hora de pagar la cuenta en cualquier establecimiento.

Algunas cuestiones clave para entender esta lenta despedida del menú diario, y de paso del bar de siempre: gastos en personal, subida de precio de los productos, transporte, subidas del Salario Mínimo Interprofesional, impuestos varios, subida del precio de la energía, aumento del precio del alquiler… Esto sin hablar, claro, de la otra crisis de personal: las bajas de los bajistas profesionales que dinamitan la economía de la pequeña empresa, con las cotizaciones sociales como gran peso fiscal.

La agonía del menú tiene también una lectura puramente culinaria. La cocina de barrio en Canarias siempre fue de caldero y fuego lento, con todo lo que ello conlleva: potajes de berros, ranchos, ropa vieja o pucheros que exigen horas de fogón. En un escenario donde el coste de la energía para la restauración se ha consolidado en niveles superiores a la etapa prepandemia, mantener una olla al fuego durante toda la mañana es un lujo que muchos no pueden permitirse.

Menú del día para llevar. / E.D.

Esto ha provocado una agonía sin remedio en nuestra gastronomía popular del del día a día. El bar de menú está siendo sustituido por conceptos de fast-casual o platos únicos combinados. La quinta gama —platos regenerados— gana terreno con contundencia al producto fresco para ahorrar costes de personal y mermas. Estamos perdiendo el sabor de la identidad en favor de la rentabilidad, algo lógico desde el punto de vista empresarial, pero triste desde la visión del comensal con algo de sensibilidad. El cliente ya no encuentra el pescado del día o la carne de fiesta en la pizarra, sino opciones más estandarizadas, más globales y, a menudo, de menor valor nutricional.

La quinta gama per se no debe ser mala, ni mucho menos. Pero, obviamente, si cinco tascas diferentes compran las mismas albóndigas al mismo proveedor, pues entramos en un terreno aburrido donde todo sabe igual, algo que ya ocurre. Yo lo he convertido en un divertido juego donde identificar platos y sabores que se repiten aquí y allá, para luego tratar de adivinar la empresa proveedora especializada en productos de quinta gama, nicho por cierto que no para de crecer y de facturar a nivel nacional año tras año.

Las modas también empujan a este cambio, algo que podemos notar más en las dos principales ciudades de Canarias. Donde antes había un bar con tapas expuestas en la barra, ahora hay un local de café de especialidad, con tostas de masa madre y todo tipo de productos más sanos (este es el auténtico boom). La lógica económica es aplastante: un establecimiento obtiene hoy el mismo margen de beneficio vendiendo una tostada de aguacate y un café de origen por 12 euros que sirviendo un menú completo de dos platos por 15. El esfuerzo operativo es menor, el desperdicio alimentario se reduce al mínimo y el perfil de cliente es menos sensible al precio.

Sección de listo para llevar de un supermercado. / E.D.

Este desplazamiento deja a la clase trabajadora, antes fiel consumidora del menú del día, en tierra de nadie. El tupper ha pasado de ser una opción de ahorro a una necesidad económica. La restauración y las grandes franquicias son las únicas capaces de mantener precios competitivos gracias a economías de escala y volúmenes de compra masivos, pero lo hacen a costa de esos bares o tascas arraigadas a los barrios. Cuando el bar de la esquina cierra porque no puede asumir los crueles gastos ajenos a su buena voluntad emprendedora en sus platos de lentejas, se rompe un vínculo de confianza y un punto de encuentro que ninguna cadena multinacional puede imitar, aunque ahora la tendencia es precisamente esa, recrear de manera artificial esa esencia de bar, taberna o tasca de siempre.

Dos clases

El futuro de la hostelería de diario en Canarias se encamina hacia una dualidad muy diferenciada, algo que también podemos ampliar al sector en general (restaurantes de ticket medio alto vs locales baratos, pero de ínfima calidad). Por un lado, una oferta premium donde el menú del día es ahora en un menú ejecutivo con precios que oscilan entre los 22 y 28 euros (conozco varios a 40 o 50 euros), alejándose definitivamente del bolsillo del empleado medio. Por otro, una oferta de subsistencia basada en el plato único y el autoservicio (supermercados).

La desaparición de la pizarra con el menú escrito esa mañana a mano es el aviso de que el modelo de pequeña y mediana empresa hostelera en Canarias necesita una reconfiguración urgente. No es solo una cuestión de precios; es un debate sobre el modelo de ciudad y de cómo convivir con la tendencia y las pautas de consumo. Si el coste de la insularidad —y doble o triple insularidad— y la presión de los costes fijos terminan por borrar al bar de menú, como todo apunta a ello, no solo estaremos ante un problema únicamente de números.

Estaremos ante la pérdida de una forma de entender el hecho de relacionarnos en un bar alrededor de una comida, principalmente entre semana y en las pausas para comer del trabajo. Socializar entre compañeros, esos que siguen yendo a la oficina, que cada vez son menos, algo que también ha notado el bar del que hablamos.

Por eso, cuando acudo de vez en cuando a algunos de estos bares que siguen llenando con numerosos platos para elegir entre primero, segundo, postre y bebida, en algún polígono industrial, por no más de 12 o 13 euros, siento esa nostálgica sensación de estar en un lugar con los días contados.