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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Albóndigas guisadas

Es plato de fondo, de esos que invitan a mojar pan y a comer con las dos manos

Albóndigas guisadas con su guarnición.

Albóndigas guisadas con su guarnición. / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Su atractivo está en la sencillez: una receta humilde, sabrosa y familiar, capaz de convertir ingredientes cotidianos en una comida redonda, reconfortante y llena de memoria. En tiempos de prisas, estas albóndigas recuerdan que el guiso sigue siendo una de las formas más honestas de cocinar.

Ingredientes. Para las albóndigas:

  • 800 gr. de carne (tu preferida)
  • Un diente de ajo
  • Un huevo
  • Una rebanada de pan de molde remojada en leche

Resto de receta:

  • Una cebolla 
  • Una zanahoria 
  • Dos dientes de ajo (para el sofrito) 
  • Un diente de ajo (para el majado) 
  • 100 ml. de coñac 
  • Caldo de verduras 
  • Dos papas
  • 100 gr. de arvejas
  • Perejil fresco 
  • Cinco almendras tostadas 
  • Sal marina 
  • Aceite de oliva

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Elaboración:

  1. Formamos las albóndigas mesclando muy bien todos los ingredientes (el ajo bien picadito). Las reservamos
  2. En una cazuela baja con aceite de oliva caliente, ponemos el ajo, la cebolla y la zanahoria cortadas en trozos pequeños. Salamos
  3. A los dos minutos, añadimos las albóndigas. Rehogamos, dejamos a fuego bajo/medio, tapamos y dejamos que se hagan removiendo todo de vez en cuando durante unos 20/25 minutos
  4. Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope, vertemos el coñac, y vamos moviendo para evitar que se queme mientras esperamos a que evapore el alcohol
  5. Luego bajamos el fuego, añadimos las papas cortadas y cascadas en trozos de bocado, cubrimos con el caldo de verduras y cocinamos media hora más.
  6. Mientras, hacemos un majado con el otro diente de ajo, las almendras, el perejil y un poco de sal. Cuando falten 5 minutos para terminar la cocción, añadimos las arvejas y el majado. Mezclamos y que se haga esos últimos cinco minutos

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