Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Albóndigas guisadas
Es plato de fondo, de esos que invitan a mojar pan y a comer con las dos manos
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Su atractivo está en la sencillez: una receta humilde, sabrosa y familiar, capaz de convertir ingredientes cotidianos en una comida redonda, reconfortante y llena de memoria. En tiempos de prisas, estas albóndigas recuerdan que el guiso sigue siendo una de las formas más honestas de cocinar.
Ingredientes. Para las albóndigas:
- 800 gr. de carne (tu preferida)
- Un diente de ajo
- Un huevo
- Una rebanada de pan de molde remojada en leche
Resto de receta:
- Una cebolla
- Una zanahoria
- Dos dientes de ajo (para el sofrito)
- Un diente de ajo (para el majado)
- 100 ml. de coñac
- Caldo de verduras
- Dos papas
- 100 gr. de arvejas
- Perejil fresco
- Cinco almendras tostadas
- Sal marina
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Formamos las albóndigas mesclando muy bien todos los ingredientes (el ajo bien picadito). Las reservamos
- En una cazuela baja con aceite de oliva caliente, ponemos el ajo, la cebolla y la zanahoria cortadas en trozos pequeños. Salamos
- A los dos minutos, añadimos las albóndigas. Rehogamos, dejamos a fuego bajo/medio, tapamos y dejamos que se hagan removiendo todo de vez en cuando durante unos 20/25 minutos
- Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope, vertemos el coñac, y vamos moviendo para evitar que se queme mientras esperamos a que evapore el alcohol
- Luego bajamos el fuego, añadimos las papas cortadas y cascadas en trozos de bocado, cubrimos con el caldo de verduras y cocinamos media hora más.
- Mientras, hacemos un majado con el otro diente de ajo, las almendras, el perejil y un poco de sal. Cuando falten 5 minutos para terminar la cocción, añadimos las arvejas y el majado. Mezclamos y que se haga esos últimos cinco minutos
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