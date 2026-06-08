Vídeoreceta de la semana: Albóndigas guisadas

Su atractivo está en la sencillez: una receta humilde, sabrosa y familiar, capaz de convertir ingredientes cotidianos en una comida redonda, reconfortante y llena de memoria. En tiempos de prisas, estas albóndigas recuerdan que el guiso sigue siendo una de las formas más honestas de cocinar.

Ingredientes. Para las albóndigas:

800 gr. de carne (tu preferida)

Un diente de ajo

Un huevo

Una rebanada de pan de molde remojada en leche

Resto de receta:

Una cebolla

Una zanahoria

Dos dientes de ajo (para el sofrito)

Un diente de ajo (para el majado)

100 ml. de coñac

Caldo de verduras

Dos papas

100 gr. de arvejas

Perejil fresco

Cinco almendras tostadas

Sal marina

Aceite de oliva

Elaboración: