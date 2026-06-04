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Podcast | Periodismo y gastronomía, con Fran Belín

En este nuevo episodio del podcast gastronómico de Canarias analizamos la actualidad del sector con el veterano periodista especializado

Fran Belín, nuevo invitado al podcast.

Fran Belín, nuevo invitado al podcast. / E.D.

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Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

Lleva muchos años en el oficio analizando la actualidad gastronómica canaria desde la prensa escrita, la radio y la televisión. Con Francisco Belín hemos charlado sobre la evolución que ha experimentado la forma de contar la gastronomía, desde aquella crítica clásica semanal hasta los diferentes formatos que imperan hoy en las redes sociales, sin olvidar el podcast, programas de televisión o suplementos de papel como Reina el Sabor. Belín ha repasado su extensa carrera y ha querido compartir algunas confidencias personales, como el oficio que hubiera desarrollado en el sector hostelero si lo suyo con el periodismo no hubiera sido un éxito. Además, ha opinado sobre cómo ve el panorama a corto plazo, o lo que ha supuesto para la comunicación especializada la llegada de los creadores de contenido digitales.

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