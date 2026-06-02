Vídeoreceta de la semana: Crema catalana

Estamos ante un postre de raíz humilde que ha sabido conservar intacto su encanto generación tras generación. Ligera, aromática y delicada, se reconoce por su crema suave, perfumada con canela y cítricos, y por esa fina capa de azúcar caramelizado que se rompe al primer golpe de cuchara. Es una receta sencilla, pero con alma de sobremesa familiar y de celebración discreta; un bocado que combina memoria, textura y dulzor en perfecto equilibrio. En tiempos de postres sofisticados y modas pasajeras, la crema catalana sigue recordándonos que la cocina más perdurable suele ser también la más honesta.

Lo ideal: Mantener un necesario equilibrio entre la crema propiamente dicha y el azúcar caramelizado. Así que no haremos baldes de crema con azúcar arriba, sino que dejaremos que el grosor de la crema sea de tan solo un dedo (un centímetro, centímetro y medio a lo sumo).

Ingredientes:

1 l. de leche

8 yemas de huevo

Cáscara de un limón

40 gr. de harina de millo

200 gr. de azúcar

Una rama de canela

Elaboración: