Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Crema catalana
La crema catalana es uno de los grandes clásicos de la repostería tradicional española
Estamos ante un postre de raíz humilde que ha sabido conservar intacto su encanto generación tras generación. Ligera, aromática y delicada, se reconoce por su crema suave, perfumada con canela y cítricos, y por esa fina capa de azúcar caramelizado que se rompe al primer golpe de cuchara. Es una receta sencilla, pero con alma de sobremesa familiar y de celebración discreta; un bocado que combina memoria, textura y dulzor en perfecto equilibrio. En tiempos de postres sofisticados y modas pasajeras, la crema catalana sigue recordándonos que la cocina más perdurable suele ser también la más honesta.
Lo ideal: Mantener un necesario equilibrio entre la crema propiamente dicha y el azúcar caramelizado. Así que no haremos baldes de crema con azúcar arriba, sino que dejaremos que el grosor de la crema sea de tan solo un dedo (un centímetro, centímetro y medio a lo sumo).
Ingredientes:
- 1 l. de leche
- 8 yemas de huevo
- Cáscara de un limón
- 40 gr. de harina de millo
- 200 gr. de azúcar
- Una rama de canela
Elaboración:
- Separamos un poco de leche fría y añadimos la harina de millo. Mezclamos y reservamos.
- El resto de la leche la ponemos en un caldero, le añadimos la rama de canela y la cáscara de limón e infusionamos, a fuego lento, hasta que esté a punto de hervir. Pero sin que llegue a hacerlo
- Mientras, separamos las claras de las yemas y batimos estas junto con el azúcar
- Cuando la leche infusionada esté, se la añadimos al bol del huevo y el azúcar, incorporamos la leche fría con la harina de millo y mezclamos bien
- Regresamos la mezcla al caldero y llevamos hasta casi ebullición sin parar de remover y a fuego bajo para que no se queme.
- Cuando veamos que empiece a espesar, retiramos del fuego y repartimos en cazuelitas individuales. Dejamos atemperar y luego a la nevera dos o tres horitas
- Antes de comerlas, espolvoreamos con azúcar y lo quemamos con un soplete de cocina o con un quemador bien caliente
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