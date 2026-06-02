Paisajes al Plato reúne cinco estrellas Michelin en Tenerife

El proyecto combinó alta gastronomía, producto local y territorio a través de una propuesta que transforma el paisaje en experiencia culinaria.

La Casa del Carnaval fue el escenario escogido para acoger Paisajes al Plato Santa Cruz, una velada que reunió a profesionales del sector turístico y gastronómico, representantes institucionales, prensa especializada e influencers. El encuentro estuvo protagonizado por Iván Muñoz, chef del restaurante Chirón, y Safe Cruz, chef canario al frente de Gofio en Madrid, reconocidos ambos con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Ambos chefs coordinaron su trabajo con reconocidos nombres de la gastronomía local como Iciar Pérez y Juan Carlos Pérez-Alcalde, del restaurante Moral; Alberto Margallo, de San Sebastián 57; Pedro Nel, de Etéreo by Pedro Nel; Porsabor Auténtico Helado Italiano y López Echeto.

Participantes en la edición de Santa Cruz de Tenerife. / E.D.

Paisajes al Plato La Laguna se celebró en el Eco Hotel Costa Mágica, un entorno privilegiado donde gastronomía y naturaleza volvieron a encontrarse para ofrecer una experiencia inmersiva vinculada al paisaje y al producto local. El encuentro estuvo protagonizado por Nacho Manzano, chef de Casa Marcial y uno de los grandes referentes de la alta cocina española reconocido con tres estrellas Michelin, una estrella Verde Michelin y tres soles Repsol, y Braulio Simancas, chef de El Silbo Gomero y embajador del proyecto, cuya cocina profundamente ligada al producto local y al territorio lo ha convertido en una de las figuras más representativas de la gastronomía canaria actual.

El apartado dulce estuvo protagonizado por Naira Domínguez y Marta Santos, de La Princesa by Free Heart, mientras que Panadería Zulay y López Echeto completaron la experiencia gastronómica.

Participantes en la edición de La Laguna. / E.D.

Más allá de las experiencias gastronómicas celebradas en ambos municipios, Paisajes al Plato 2026 deja como legado un importante banco de imágenes creado durante la fase fotográfica del proyecto. A través de ella, chefs locales y nacionales reinterpretaron algunos de los paisajes más emblemáticos de Tenerife mediante elaboraciones inspiradas en sus formas, colores, texturas e identidad, generando un valioso recurso para la promoción turística, cultural y gastronómica del territorio.

Esta edición del proyecto ha contado con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Islas Canarias, de GMR a través de Volcanic Xperience, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante la Sociedad de Desarrollo y del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por medio del área de Comercio y Turismo. Además, la colaboración con empresas privadas como Alcampo, proveedor oficial del evento, o el Eco Hotel Costa Mágica refuerza el arraigo territorial del proyecto.