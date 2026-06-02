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Paisajes al Plato reúne cinco estrellas Michelin en Tenerife
El evento volvió a consolidarse como una de las grandes citas gastronómicas de Canarias gracias a una edición que reunió a algunos de los nombres más destacados de la cocina nacional y canaria
El proyecto combinó alta gastronomía, producto local y territorio a través de una propuesta que transforma el paisaje en experiencia culinaria.
La Casa del Carnaval fue el escenario escogido para acoger Paisajes al Plato Santa Cruz, una velada que reunió a profesionales del sector turístico y gastronómico, representantes institucionales, prensa especializada e influencers. El encuentro estuvo protagonizado por Iván Muñoz, chef del restaurante Chirón, y Safe Cruz, chef canario al frente de Gofio en Madrid, reconocidos ambos con una estrella Michelin y dos Soles Repsol.
Ambos chefs coordinaron su trabajo con reconocidos nombres de la gastronomía local como Iciar Pérez y Juan Carlos Pérez-Alcalde, del restaurante Moral; Alberto Margallo, de San Sebastián 57; Pedro Nel, de Etéreo by Pedro Nel; Porsabor Auténtico Helado Italiano y López Echeto.
Paisajes al Plato La Laguna se celebró en el Eco Hotel Costa Mágica, un entorno privilegiado donde gastronomía y naturaleza volvieron a encontrarse para ofrecer una experiencia inmersiva vinculada al paisaje y al producto local. El encuentro estuvo protagonizado por Nacho Manzano, chef de Casa Marcial y uno de los grandes referentes de la alta cocina española reconocido con tres estrellas Michelin, una estrella Verde Michelin y tres soles Repsol, y Braulio Simancas, chef de El Silbo Gomero y embajador del proyecto, cuya cocina profundamente ligada al producto local y al territorio lo ha convertido en una de las figuras más representativas de la gastronomía canaria actual.
El apartado dulce estuvo protagonizado por Naira Domínguez y Marta Santos, de La Princesa by Free Heart, mientras que Panadería Zulay y López Echeto completaron la experiencia gastronómica.
Más allá de las experiencias gastronómicas celebradas en ambos municipios, Paisajes al Plato 2026 deja como legado un importante banco de imágenes creado durante la fase fotográfica del proyecto. A través de ella, chefs locales y nacionales reinterpretaron algunos de los paisajes más emblemáticos de Tenerife mediante elaboraciones inspiradas en sus formas, colores, texturas e identidad, generando un valioso recurso para la promoción turística, cultural y gastronómica del territorio.
Esta edición del proyecto ha contado con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Islas Canarias, de GMR a través de Volcanic Xperience, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante la Sociedad de Desarrollo y del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por medio del área de Comercio y Turismo. Además, la colaboración con empresas privadas como Alcampo, proveedor oficial del evento, o el Eco Hotel Costa Mágica refuerza el arraigo territorial del proyecto.
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