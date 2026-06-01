De publicitar guachinches a crear una salsa especial: dos creadores de contenidos de Tenerife lanzan el primer mojo de aguacate isleño y agotan existencias en una semana

Se llaman Jonay y Joana y probablemente los conozcas por su proyecto 'Guachinches modernos', con el que, a través de sus redes sociales, promocionan la gastronomía y locales de Tenerife y del resto de islas.

Ahora, esta pareja 'foodie' ha ido un paso más allá, lanzando al mercado un innovador producto que está siendo todo un éxito: el primer mojo de aguacate en Canarias.

Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa local Guachinerfe.

Producto innovador, pero con esencia

Se trata de un producto único que mantiene la esencia y el sabor tradicional del mojo canario, incorporando el aguacate como ingrediente protagonista.

La pareja explica que "este proyecto ha supuesto más de cuatro meses de trabajo, pruebas y desarrollo hasta conseguir el resultado que buscábamos". Además, "representa algo muy especial para nosotros: convertirnos en los primeros creadores de contenido de Canarias en lanzar un producto alimentario propio al mercado", afirma.

Apuesta por lo local

Si crear un nuevo mojo es una clara apuesta por los sabores locales, también lo es el hecho de que hayan elegido a Guachinerfe para sacar este proyecto adelante, ya que se trata de una empresa canaria referente en el sector. "En un momento en el que emprender e innovar no siempre es sencillo, contar con la confianza de una empresa local ha sido fundamental para hacer realidad esta idea", explican Jonay y Joana en su comunicado.

Un bote de mojo de aguacate. / www.tutrebol.es

Éxito en tiendas

Por el momento, este nuevo mojo puede adquirirse en casi una veintena de tiendas de Tenerife, además de los principales supermercados. Y está siendo todo un éxito. "La acogida ha superado todas nuestras expectativas", apuntan. Y no es para menos, puesto que, en apenas una semana desde su lanzamiento, el producto se ha agotado en todos los puntos de venta donde estaba disponible, obligando a la empresa a acelerar la producción y reposición de existencias.