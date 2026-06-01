De publicitar guachinches a crear una salsa especial: dos creadores de contenidos de Tenerife lanzan el primer mojo de aguacate isleño y agotan existencias en una semana
Los jóvenes lanzan al mercado este nuevo producto en colaboración con la empresa canaria Guachinerfe
Se llaman Jonay y Joana y probablemente los conozcas por su proyecto 'Guachinches modernos', con el que, a través de sus redes sociales, promocionan la gastronomía y locales de Tenerife y del resto de islas.
Ahora, esta pareja 'foodie' ha ido un paso más allá, lanzando al mercado un innovador producto que está siendo todo un éxito: el primer mojo de aguacate en Canarias.
Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa local Guachinerfe.
Producto innovador, pero con esencia
Se trata de un producto único que mantiene la esencia y el sabor tradicional del mojo canario, incorporando el aguacate como ingrediente protagonista.
La pareja explica que "este proyecto ha supuesto más de cuatro meses de trabajo, pruebas y desarrollo hasta conseguir el resultado que buscábamos". Además, "representa algo muy especial para nosotros: convertirnos en los primeros creadores de contenido de Canarias en lanzar un producto alimentario propio al mercado", afirma.
Apuesta por lo local
Si crear un nuevo mojo es una clara apuesta por los sabores locales, también lo es el hecho de que hayan elegido a Guachinerfe para sacar este proyecto adelante, ya que se trata de una empresa canaria referente en el sector. "En un momento en el que emprender e innovar no siempre es sencillo, contar con la confianza de una empresa local ha sido fundamental para hacer realidad esta idea", explican Jonay y Joana en su comunicado.
Éxito en tiendas
Por el momento, este nuevo mojo puede adquirirse en casi una veintena de tiendas de Tenerife, además de los principales supermercados. Y está siendo todo un éxito. "La acogida ha superado todas nuestras expectativas", apuntan. Y no es para menos, puesto que, en apenas una semana desde su lanzamiento, el producto se ha agotado en todos los puntos de venta donde estaba disponible, obligando a la empresa a acelerar la producción y reposición de existencias.
Puntos de venta
Grandes superficies
- Alcampo
- Carrefour
- Alteza
- Tu Trébol
- La Hucha
- Spar
Tiendas locales en Tenerife
Zona sur
- Coviran The Corner
- Perfumes Naturales
Santa Cruz
- Charcutería Bebe's
- Los Posadas
- Casa Las Especias y Plantas
- Superdiplo El Tablero
Candelaria
- Casa Las Especias
- Udaco
- Unide Tabaiba Plaza
- Supermercado Mencey
La Laguna
- De la Tierra (Charcutería Jacinto)
- Superdiplo San Matías
- Congelados Tenepalma
- La Ventita de la Plaza
- Panadería Sin Gluten
- Frutería Nito
Tacoronte
- Frutería R&R
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Carlos Ruiz ya no pertenece a la estructura deportiva del CD Tenerife
- Pedri mira al futuro del FC Barcelona y señala a un jugador que se enfrentó al CD Tenerife y a la UD Las Palmas: «Es muy bueno»
- Tragedia en el barranquismo de Tenerife: muere un hombre tras sufrir una grave caída en el barranco Bujame de Teno
- El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche
- La crisis de la vivienda sitúa a Santa Cruz en el principal foco de exclusión residencial extrema de Tenerife
- Las vacaciones de Pedri en Tenerife antes del Mundial: pádel, entrenamientos en el Top Training y mucho tiempo con sus amigos de siempre