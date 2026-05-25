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The Rare Tour hace historia en CHAR: José Gordón, El Capricho y tres noches para el recuerdo

El restaurante CHAR acogió en Tenerife una de las citas gastronómicas más destacadas del año

José Gordón, concentrado durante el servicio en CHAR.

José Gordón, concentrado durante el servicio en CHAR. / Eduardo Gorostiza

Adeje

La celebración de The Rare Tour CHAR x El Capricho fue una experiencia internacional que reunió durante tres noches a José Gordón y al equipo de Bodega El Capricho, considerados referentes mundiales en el universo de la carne y la cocina a la brasa.

Presentado en el marco de The Rare Tour, una de las series de cenas a cuatro manos más reconocidas y exitosas del mundo, el encuentro reflejó además el espíritu de excelencia, producto y maestría asociado a los World’s 101 Best Steak Restaurants, ranking en el que El Capricho ocupa el puesto número 10 y CHAR el número 46.

La celebración de este encuentro supone también un nuevo hito para Venture Hospitality Group y para Venture Collection, donde a través de eventos de este nivel, continúa reforzando su apuesta por la alta gastronomía y contribuyendo a situar a Canarias en el mapa internacional del turismo gastronómico y la alta cocina.

José Gordón, en CHAR.

José Gordón, en CHAR. / Eduardo Gorostiza

Durante tres noches consecutivas, CHAR se convirtió en el epicentro gastronómico de Tenerife al reunir a profesionales, clientes y amantes de la gastronomía alrededor de una experiencia marcada por el respeto absoluto al producto, el dominio de la brasa, la técnica y la autenticidad.

Cada plato sirvió como punto de partida para hablar de tradición, maduración, fuego y oficio, en un encuentro que destacó no solo por el nivel culinario, sino también por la cercanía y la filosofía de trabajo de uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional vinculada a la carne.

Las tres cenas en el que cada servicio ofrecía una puesta en escena distinta de una misma pasión: brasas vivas, producto excepcional, precisión técnica y una experiencia diseñada para emocionar al comensal más allá de lo estrictamente gastronómico.

El evento organizado por Venture Hospitality Group, fundado por Robert Ng, fue un éxito.

El evento organizado por Venture Hospitality Group, fundado por Robert Ng, fue un éxito. / Eduardo Gorostiza

La experiencia finalizó con un exclusivo almuerzo privado junto a José Gordón y un reducido grupo de invitados especiales. En un ambiente íntimo y reservado, lejos del ritmo habitual del servicio, los asistentes pudieron compartir conversación, conocimiento y reflexión en torno al origen del producto, la sensibilidad gastronómica y el respeto por el animal.

Desde CHAR y Venture Hospitality Group agradecemos la presencia de todos los asistentes, así como la generosidad y colaboración de José Gordón y todo el equipo de El Capricho por compartir su visión, experiencia y manera de entender la grandeza de la cocina a la brasa.

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The Rare Tour 2026 deja así mucho más que el recuerdo de tres noches memorables. Deja una huella en la escena gastronómica de Tenerife y consolida a CHAR como uno de los espacios de referencia para la alta cocina de producto en Canarias, demostrando que cuando el conocimiento, la pasión y el fuego se encuentran, la gastronomía trasciende y se convierte en historia.

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