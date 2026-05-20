Munchitos estrena un nuevo sabor de edición limitada

Si hay unas papas fritas que se identifican con Canarias, esas son las de la marca Munchitos. Un producto canario que añoramos cuando estamos fuera de las islas y que no puede faltar en ninguna fiesta.

Precisamente, para celebrar el Día de Canarias, que se conmemora este 30 de mayo, en las estanterías de los supermercados isleños se puede encontrar un nuevo producto: Munchitos de bacon y queso, el nuevo sabor que la marca ha diseñado y que está inspirado en las islas.

Eso sí, si quieres probarlo date prisa, porque es de edición limitada.

Un sabor único y con diseño especial

La nueva propuesta tiene un sabor único a bacon y queso, pero, además, el paquete cuenta con un diseño especial en el que pueden verse todas las islas, así como símbolos canarios.

Y, por si fuera poco, los colores se inspiran en la bandera de Canarias.

Según explica la compañía Aperitivos Snack, con iniciativas como esta "Munchitos continúa apostando por la innovación en sabores y por el desarrollo de productos que conectan con su entorno y con las personas consumidoras, acompañando momentos de ocio, cercanía y disfrute compartido".