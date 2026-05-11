Turismo y gastronomía, a debate en Arrecife Gran Hotel

No es solo un icono de la capital de Lanzarote, también es un símbolo que en su interior acoge una destacada oferta de cinco estrellas donde la gastronomía juega un papel clave. Hablo, claro, de Arrecife Gran Hotel & Spa, que durante dos jornadas acogió la versión viajera e itinerante de La penúltima y nos vamos, el podcast de turismo y gastronomía de este periódico.

Con motivo de este encuentro, cerrado a lo grande con un "cuatro manos" celebrado en el restaurante Alarz, que hizo de anfitrión a Patxi Zumárraga, cocinero del restaurante Haramboure (Madrid), el hotel decidió reunir a diferentes actores que juegan un papel fundamental a la hora de estudiar y crear la estrategia turística de la isla, donde la gastronomía juega un rol protagonista para atraer al añorado turista de calidad.

El único hotel de cinco estrellas de Arrecife es mucho más que un alojamiento urbano o de negocios. A lo largo de los años se ha ido transformando en un hotel gastronómico, con todo lo que ello conlleva. De esto hablamos con su director, el carismático David Ayala, que atesora la sensibilidad necesaria para entender que esto es una carrera de fondo cuya recompensa es la excelencia; desde el desayuno hasta el bar piscina, pasando por el restaurante gastronómico (Alarz) con Mikel Asiain a la cabeza o la última planta del hotel, Blue 17, un mirador de lujo donde uno tiene la sensación de estar volando sobre la capital.

De izquierda a derecha: Mikel Asiain; Joaquín Espejo y Alberto Sanz. / E.D.

Sobre la oferta gastronómica en estos espacios hablamos con el chef ejecutivo del hotel, Joaquín Espejo, cocinero de talento y trayectoria consolidada, que se encarga de garantizar una calidad culinaria a la altura del escenario. Ayala repasó los diferentes hitos que ha vivido el hotel y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse también en una parada gastronómica de mucho interés en la isla.

Retos e hitos

Una de las mesas de debate y entrevistas la protagonizaron el propio David Ayala, como anfitrión, junto a Juan Betancort, uno de los arquitectos del éxito de Saborea Lanzarote, que es mucho más que el festival enogastronómico que todos conocemos. Ambos pusieron el foco en la importancia de una oferta turística basada en el producto local, en una economía circular y en involucrar a todas las partes de manera activa, tanto a los habitantes de la isla como a un turismo que cada vez se involucra más en conocer los productos que esta tierra ofrece.

David Ayala y Juan Betancort. / E.D.

Betancort resaltó la importancia de la colaboración entre hoteles como Arrecife Gran Hotel y las diferentes iniciativas públicas que lidera Lanzarote, para así poder ofrecer una estrategia común para vender las excelencias culinarias de la isla, a la vez que se apoya el trabajo de todas las personas que trabajan la tierra de manera heroica.

En la misma dinámica reflexionó el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, que mantuvo una interesante conversación con David Ayala sobre los retos a los que se enfrenta la isla a nivel turístico, a la vez que enunció los diferentes sectores donde Lanzarote está registrando un éxito que se mide en cifras, con el gasto en destino del turista como principal hito. Asimismo, Fernández destacó la importancia que tiene la colaboración público-privada para el éxito común.

El equipo de cocina de Alarz junto a Patxi Zumárraga, cocinero invitado. / E.D.

Como broche final, el hotel organizó un exitoso evento gastronómico desarrollado en el restaurante Alarz, donde Asiain recibió a uno de sus referentes, como él mismo confesó: Patxi Zumárraga. Este cuatro manos no solo registró un lleno total, sino que consiguió sorprender y conquistar a unos comensales que salieron encantados del evento en Alarz, cuya sala lidera el flamante fichaje Alberto Sanz. Todos los programas los podrá escuchar en los canales habituales.