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La Penúltima y nos vamos

Podcast | Alberto González Margallo, un 'gentleman' entre fogones

El cocinero cántabro, al frente del restaurante San Sebastián 57, hace un repaso a una trayectoria profesional plagada de éxitos

Alberto González Margallo, nuevo invitado al podcast gastronómico de Canarias.

Alberto González Margallo, nuevo invitado al podcast gastronómico de Canarias. / E.D.

Jose Luis Reina

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

La elegancia que demuestra Alberto González Margallo en sus platos también la impulsa en una puesta en escena muy sutil, siempre discreto y con esa innata habilidad para saber comunicar exactamente lo que piensa y cómo lo quiere expresar. González Margallo está al frente de uno de los grandes restaurantes de Santa Cruz de Tenerife, San Sebastían 57, y lo hace con la solvencia y la tranquilidad de saber que nadie le ha regalado nada, pero que se ha ganado un lugar de honor en el día a día de cientos de comensales que acuden a su casa para disfrutar de esa cocina de mercado, puntos perfectos y técnicas pulidas que tan bien definen al cántabro.

En este episodio de La Penúltima y nos vamos, el invitado hace un exhaustivo repaso a su trayectoria, desde que era un joven cocinero con sueños hasta su llegada a Tenerife por amor, de donde nunca más se fue. Los comienzos en la isla no fueron fáciles, pero el talento le ganó a la incertidumbre. Además, el cocinero adelanta algunas propuestas que presentará en esa cena de gala que se celebrará en Montecarlo, donde Canarias tendrá un espacio de honor gracias a su presencia.

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