La Penúltima y nos vamos
Podcast | Alberto González Margallo, un 'gentleman' entre fogones
El cocinero cántabro, al frente del restaurante San Sebastián 57, hace un repaso a una trayectoria profesional plagada de éxitos
La elegancia que demuestra Alberto González Margallo en sus platos también la impulsa en una puesta en escena muy sutil, siempre discreto y con esa innata habilidad para saber comunicar exactamente lo que piensa y cómo lo quiere expresar. González Margallo está al frente de uno de los grandes restaurantes de Santa Cruz de Tenerife, San Sebastían 57, y lo hace con la solvencia y la tranquilidad de saber que nadie le ha regalado nada, pero que se ha ganado un lugar de honor en el día a día de cientos de comensales que acuden a su casa para disfrutar de esa cocina de mercado, puntos perfectos y técnicas pulidas que tan bien definen al cántabro.
En este episodio de La Penúltima y nos vamos, el invitado hace un exhaustivo repaso a su trayectoria, desde que era un joven cocinero con sueños hasta su llegada a Tenerife por amor, de donde nunca más se fue. Los comienzos en la isla no fueron fáciles, pero el talento le ganó a la incertidumbre. Además, el cocinero adelanta algunas propuestas que presentará en esa cena de gala que se celebrará en Montecarlo, donde Canarias tendrá un espacio de honor gracias a su presencia.
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