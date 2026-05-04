Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Hornazo canario
Me he tomado la licencia de adaptar el clásico salmantino, pero al modo casero: con masa comprada
Así, el Hornazo canario lo he adaptado para que cualquiera pueda prepararlo sin complicaciones. Mantiene la idea original, pero sustituye el interior tradicional por productos de las islas, que aportan un sabor fresco y cercano. De modo que solo queda montar el relleno y hornear hasta obtener un bocado dorado y festivo, perfecto para compartir.
Ingredientes:
- Dos masas de empanada
- Un chorizo de untar
- Dos buenas lascas de pata asada, gruesitas
- Tres lascas de queso de cabra de Fuerteventura semicurado untado al pimentón
- Dos huevos sancochados
- Un huevo para pintar la masa
Elaboración:
- Ponemos una de las masas en una bandeja de horno y la untamos con el chorizo
- Sobre el chorizo, la pata asada y luego, el queso. Terminamos con el huevo sancochado
- Tapamos con la otra masa, la picamos con un tenedor para evitar que se sople cuando la llevemos al horno
- La pintamos con huevo batido, hacemos una malla en la superficie con tiras de masa sobrante
- Las pintamos con huevo batido y al horno 30 minutos a 180°C, calor arriba y abajo
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