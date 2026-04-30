"Gran Canaria Me Gusta ya es un motor económico y una seña de identidad"

La 13ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta se traslada al recinto ferial de Agüimes del 8 al 10 de mayo con una ilusión desbordante y con el deseo de superar el récord de asistencia, un hito realista del que se ha convertido en el escaparate más efectivo del producto local de la Isla, pero también en un motor económico clave, además de una seña de identidad para sentir orgullo de lo que la tierra ofrece.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destaca que «nosotros, cuando llegamos, nos planteamos que el producto local, el sector primario y la soberanía alimentaria, por todo lo que significa (desde comer más fresco hasta apoyar empleos endógenos, luchar contra los incendios, fijar la gente al territorio o generar una actividad económica diversificada), tuvimos claro que teníamos que hacer un trabajo transversal en el que participaran distintas áreas para avanzar todos en el mismo sentido».

Sobre otro sector clave para la economía isleña, el turismo, Morales afirma que «tiene un papel importante, porque es fundamental que el sector también tire, haga de elemento tractor para el consumo de estos productos. El Foro Internacional del Queso es un gran ejemplo, pues participan Turismo, Sector Primario, Industria y Comercio. Y Gran Canaria Me Gusta juega ese papel: es un elemento centralizador, divulgador de generación, también de conciencia y sensibilización sobre el producto de formación, y la feria se ha convertido en un evento esperado y auténticamente dinamizador».

Talento local

En esta edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta participarán 17 ayuntamientos de Gran Canaria, y lo hacen «con una presencia cada vez más cuidada, rodeados de productores locales. Es una satisfacción comprobar también cómo se incorpora gente joven, aportando innovación al sector. Vamos ganando en eso también, con un impulso al sector tradicional; pero dentro de este sector están ocupando también un papel singular, importante, las nuevas generaciones y maneras de entender el sector», apunta el presidente insular.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. / E.D.

A las novedades sobre la dinámica que tendrá esta nueva edición de la feria, como la de ese maridaje entre grandes cocineros y comunicadores especializados, hay que sumar el de la flamante ubicación, en el recinto ferial de Agüimes. Morales se muestra optimista sobre esta nueva localización, recordando que «hemos tenido ferias de éxito, como la de logística portuaria o la última que hicimos, Movelec, tuvo un éxito extraordinario, incluso con más visitantes que los que había tenido la edición anterior en Las Palmas de Gran Canaria, con una venta de vehículos mucho mayor. Esta edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta tendrá la oportunidad de acercar la feria al sector turístico y también a otras zonas de Gran Canaria; espero y confío en que se bata el récord de asistencia en esta ubicación».

Los niños que acudan a la feria también tendrán numerosas actividades, pero también un papel relevante para concienciar, pues «las campañas sobre economía circular y reciclaje más efectivas que hacemos son las de las escuelas, pues los niños y niñas son los más receptores y los que terminan empujando a los padres a reciclar en casa, valorando el mundo rural y sus productos».

El presidente manda un mensaje final para concienciar a la población: «Cuando vivimos situaciones como las que estamos sufriendo hoy con el tema de la guerra o el cierre del estrecho de Ormuz, te das cuenta de que dependemos del exterior para tantas cosas y que, en los momentos difíciles, siempre devolvemos la mirada a lo más cercano. Hay que seguir insistiendo en que mantengamos esta actividad económica fundamental para la Isla», sentencia.