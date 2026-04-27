Las aperturas gastronómicas que están revolucionando Tenerife y a las que vas a querer ir

Si algo está dejando claro 2026 es que salir a comer en Tenerife vuelve a ser plan. Y de los buenos. No llevamos ni medio año y ya han abierto o reabierto con fuerza varios restaurantes que están poniendo la isla en el mapa gastronómico, especialmente en la zona metropolitana y el norte.

Pero esto no es casualidad. 2025 ya dejó caer pistas con nuevas aperturas como Em Barra o Winelight, y proyectos en Gran Canaria como Verode o Ultramarinos Machete, que empezaban a marcar una forma distinta de salir a comer y beber bien: más dinámica, informal y centrada en disfrutar del momento.

También fue un año de consolidación para restaurantes que se han asentado en la escena local, como Moral en la capital tinerfeña, marcando una tendencia que este 2026 parece seguir, con menos rigidez, más intención y propuestas que conectan mejor con cómo apetece comer ahora.

Sanabria

Sin duda, una de las aperturas del año está en Santa Cruz de Tenerife. Detrás están los reconocidos Hermanos Padrón, pero aquí el enfoque cambia respecto a sus otras propuestas. Nada de solemnidad ni florituras. En Sanabria Típicamente Santa Cruz, ubicado en el Barceló Santa Cruz Contemporáneo, la cocina se acerca a la ciudad, al día a día y, sobre todo, al comensal local.

Plato de Sanabria. / E.D.

La carta se mueve entre platos reconocibles y clásicos canarios, llevados a un terreno más actual. Aparecen elaboraciones sencillas donde el producto gana protagonismo, como la arepa de cochino negro con camarones fritos o la ensaladilla de gambas canarias y botarga, junto a opciones dulces como su flan de huevo o su torrija, en una propuesta fácil de entender y muy apetecible.

El hilo es claro: mirar a la ciudad y a su forma de comer. Y aunque el planteamiento sea más cercano, la mano de los Padrón sigue presente, afinando sabores y elevando lo cotidiano de una forma que se nota en cada plato.

Gran Hotel Taoro

El Puerto de la Cruz suma uno de los movimientos más relevantes de este arranque de año con la reapertura del Gran Hotel Taoro. No lo hace con un único espacio, sino con tres propuestas que lo sitúan como un punto gastronómico a tener en cuenta.

Entre ellas, OKA, la propuesta de Ricardo Sanz, que traslada su visión de la cocina japonesa a un formato más íntimo, con barra omakase y una experiencia centrada en el producto y el momento. Le sigue LAVA, el proyecto más personal de Erlantz Gorostiza, donde el fuego se convierte en el eje del concepto y el producto local se trabaja desde una mirada más creativa. Bajo la misma dirección se encuentra Amalur, un bistró gastronómico que reinterpreta la cocina española con influencia vasca desde un enfoque actual.

Creación en Oka. / E.D.

Tres conceptos distintos que conviven en un mismo espacio y responden a diferentes formas de disfrutar de una buena mesa. Desde una experiencia más pausada y técnica hasta una propuesta más desenfadada, el conjunto dibuja un proyecto ambicioso que refuerza el papel del Taoro como destino en sí mismo.

Bejeque

En La Laguna también hay movimiento. Bejeque reabre en la calle Viana con nueva propiedad y nuevo equipo. Al frente del proyecto se encuentra Adrián Oliveira, con una propuesta que gira en torno a una cocina de autor con base japonesa y producto canario de temporada. La robata, una técnica de brasa a alta temperatura, y el formato omakase articulan la experiencia.

Más que una reapertura, se trata de un cambio de rumbo. Un espacio que mantiene el nombre, pero que inicia una nueva etapa completamente distinta, con una identidad propia dentro de la escena gastronómica lagunera.

Si algo deja claro este inicio de año es que las grandes aperturas se han concentrado en Tenerife. En el resto del archipiélago, el ritmo es distinto. Hay movimiento, sí, pero más ligado a proyectos que ya venían marcando el paso y siguen reforzando su presencia dentro de la escena local. En Fuerteventura, por ejemplo, espacios como El Pellizco continúan afianzándose dentro del panorama gastronómico.

Aún queda mucho 2026 por delante, pero el arranque ya marca tendencia: nuevos restaurantes, conceptos más definidos y un panorama que sigue evolucionando. Y lo mejor de todo es que, esta vez, no hace falta esperar. Los planes ya están sobre la mesa.