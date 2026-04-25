La Penúltima y nos vamos
Podcast | Falsos guachinches y tabernas artificiales
En este nuevo capítulo hablamos sobre la desaparición de conceptos auténticos y la aparición de otros sin alma ni calidad
Guachinches de verdad quedan unos pocos, muy pocos. Ese concepto que dio fama a la isla de Tenerife se ha convertido en una especie de parque de atracciones donde no hay reglas ni normas, y la calidad, en muchos casos, escasea. Pero este fenómeno lo podemos llevar también a las casas de comida, ahora de moda pero sin la autenticidad soñada; las tabernas o las tascas de calidad. Vivimos una etapa, en el sector hostelero, donde queremos volver a lo de antes, sin darnos cuenta de que eso ha desaparecido por completo. Le invitamos a escuchar este debate sobre este y otros asuntos de actualidad en la gastronomía canaria.
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