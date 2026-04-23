Etéreo by Pedro Nel y Chari Peón, premiados por la Academia de Gastronomía

La Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife organizó su evento de premios anuales en un solemne almuerzo cargado de emoción, sobre todo para los premiados, que aceptaron este reconocimiento entre "el inmenso orgullo" y las lágrimas de felicidad. Pedro Nel, encabezando la representación del restaurante Etéreo, llegó al Casino junto a su mujer, Viviana Sarria, la otra mitad del negocio, y su jefa de sala, Olga Esanu.

Los tres estaban realmente emocionados ante este reconocimiento, el premio principal que entrega la Academia cada año tras la votación de los académicos. Pedro Nel, colombiano de éxito afincado en Tenerife, ha conseguido crear una empresa diversificada, donde el buque insignia, Etéreo by Pedro Nel, se ha consolidado como punto de encuentro gastronómico de la capital tinerfeña.

En constante evolución, Etéreo (un sol Repsol y R en Michelin) ha sabido interpretar el latido del comensal que lo acompaña con interesante y fiel regularidad, algo nada sencillo en el mundo hostelero de hoy. Llenar a diario en almuerzo y cena con tanta oferta hostelera en la ciudad es sinónimo de éxito, en el sentido más amplio de la palabra, y eso no es discutible.

Pedro Nel, durante su discurso. / E.D.

Por su parte, Chari Peón, al frente del restaurante El Coto, recibió emocionada la mención especial, por su trayectoria y por su buen hacer en un restaurante que es historia de Santa Cruz. Con lágrimas de felicidad, y ante la atenta mirada de su orgullosa familia, Chari Peón agradeció con sinceridad este reconocimiento, un acierto por parte de la Academia, que pone también el foco en esas personas que elevan el nivel de la gastronomía local desde posiciones sin tanto foco mediático.

En una preciosa mesa y con esa terraza de bucólicas vistas al mar, los académicos pudieron celebrar junto a los premiados un placentero almuerzo, primero en formato cóctel en la mencionada terraza y después ya en la mesa, mientras se desarrollaba el evento que contó con el periodista y académico Roberto González como maestro de ceremonias.

La institución que preside Lourdes Fernández realiza diferentes actividades a lo largo del año, desde visitas a numerosos restaurantes, hasta diferentes catas, pasando por la promoción de la cultura gastronómica o el intercambio de conocimiento con otras entidades, entre otras labores. La labor de la Academia es fundamental para testar el estado de forma de la gastronomía isleña, pues es labor de sus miembros debatir y proponer diferentes iniciativas para seguir remando en el objetivo común: elevar el nivel y la calidad de este activo clave para Canarias.