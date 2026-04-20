Vídeoreceta de la semana: Poke bowl de salmón

Este cuenco de origen hawaiano con alma japonesa es todo lo que se le puede pedir a un plato: colorido, fresquísimo, ligero y con ese aire oriental que lo hace parecer sacado de una carta de restaurante. Arroz, pescado marinado, aguacate, sésamo… y ya tienes algo que impresiona a la vista antes incluso de probarlo. Esta semana te enseño a montarlo en casa sin misterios, porque el éxito, con esta receta, está casi garantizado.

Ingredientes:

600 gr. de lomos de salmón fresco

350 gr de arroz

150 gr. de edamame

25 gr. de wakame deshidratado

Un aguacate

100 gr de pepino

Sal marina

Para el macerado:

Dos cucharadas de aceite de sésamo

8 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de vinagre de arroz

Una cucharada de azúcar moreno

Jengibre fresco

Wasabi

Elaboración: