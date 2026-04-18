La Penúltima y nos vamos
Podcast | Conociendo a Chaxiraxi Triana, gran embajadora del vino canario
Al frente de las tiendas Canary Wine, esta emprendedora presume de tener la mayor oferta de vino canario
Presente en el mercado de Santa Cruz de Tenerife y en el mercado de Vegueta, Canary Wine va más allá de ser un simple punto de venta. Este negocio familiar que lidera Chaxiraxi junto a su madre, es una embajada del vino canario, acumulando un stock realmente interesante de referencias locales. En estos puntos de venta el asesoramiento es clave, así como la pasión de madre e hija por un producto en el que creen firmemente. Durante este episodio del podcast, además de conocer cómo nació la idea y el desarrollo de las tiendas, analizamos el momento actual que vive el vino de Canarias, tendencias y desafíos para el futuro.
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