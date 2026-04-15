Figuero: 25 años de historia con una emotiva conexión canaria

Toda gran historia tiene un gran comienzo, y la de la bodega familiar Figuero, fundada por José María García y Milagros Figuero, no es una excepción. Se dan varias particularidades en esta familia y en esta bodega, sin duda una referencia en Ribera del Duero. Habrá podido leer usted en estas páginas la visita que realizamos a sus instalaciones para conocer de cerca y con mayor claridad la esencia y alma de estos aclamados vinos; conocer a la familia detrás de las botellas, el origen de un emprendedor que cuando le llegó la edad de jubilarse decidió cumplir un sueño y crear la que ahora es una empresa de éxito.

Un cuatro de abril del año 2001 se fundó la Bodega Figuero, coincidiendo con el 65 cumpleaños de José María y su jubilación. Él, que todavía sigue yendo a diario a controlar el día a día de la empresa, y que este mes celebró su 90 cumpleaños, recibió un regalo muy especial para festejar su jubilación: un viaje a Tenerife. Fue un detalle de sus hijos, que disfrutó plenamente junto a su mujer, Milagros Figuero. Se enfrentaban no solo a una nueva etapa, sino también a algo totalmente desconocido para ellos hasta entonces, volar. El viaje a Canarias era el primer avión que cogían, por lo que, claro, se convirtió automáticamente en un viaje inolvidable.

El feliz matrimonio no solo iba a celebrar la mencionada jubilación, más bien iniciaban unas merecidas vacaciones antes de ponerse manos a la obra con el proyecto vital de la familia, la bodega. El destino en Tenerife, según recuerdan con nostalgia sus hijos, fue el icónico Hotel Botánico, en Puerto de la Cruz. Recuerdo, por cierto, que permanece intacto en la mente de José María. El flechazo de ambos con la Isla fue instantáneo, también eterno. Desde el hotel hacían excursiones diarias para conocer Tenerife, paisajes que deleitaron a ambos, así como la singular gastronomía isleña.

José María y Milagros, en el Hotel Botánico. / E.D.

Un año especial

Este 2026 está siendo un año sentimentalmente clave para Figuero. Se juntan varios hitos en forma de fechas clave que dan buena fe de la gran salud con la que cuenta la empresa. Más allá de los 25 años de la bodega, de los 90 de José María y del aniversario del primer viaje inolvidable, Figuero ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las tendencias de consumo, manteniendo intacta esa semilla que plantó el fundador cuando decidió jubilarse para emprender. El vino Milagros, el favorito del que escribe, es un homenaje excelente a ella, un recuerdo imborrable convertido en un vino de altísimo nivel.

Aunque en el 2001 ambos aún no sospechaban que esa conexión canaria sería fundamental para el posicionamiento de la empresa a escala nacional, lo cierto es que Figuero hoy es un vino muy reconocible y consumido en el archipiélago. Con gran presencia en el mercado y en la hostelería, los vinos de José María han continuado ese romance que inició él junto a su mujer en la isla. De ahí que, a día de hoy, Canarias ocupe un lugar privilegiado en el corazón del empresario, que disfruta sabiendo que sus vinos son tan valorados aquí, formando parte del panorama gastronómico canario. Una gran historia con un inicio emotivo que sigue sumando capítulos de éxito.