Un conejero gana el premio Promesas de Le Cordon Blue
El estudiante lanzaroteño Gabriel Navarro queda primero en el concurso nacional para futuros chefs de la escuela de alta cocina
El estudiante de cocina Gabriel Navarro Oliveros, estudiante de 17 años del CIFP Zonzamas de Lanzarote, ha resultado ganador de la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina en la final celebrada en Le Cordon Bleu Madrid, ubicada en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria.
El estudiante de cocina conejero ha competido junto a otros nueve candidatos de diferentes comunidades autónomas, en una disputada prueba de cuatro horas. Durante este tiempo, han tenido que elaborar un plato original, que él ha titulado Armonía entre mar y tierra, a partir de una base común de pollo y bogavante e ingredientes de libre elección, para demostrar sus conocimientos y creatividad.
El ganador del XIV Premio Promesas de la alta cocina recibirá una beca valorada en 24.000 euros, que le permitirá estudiar el diploma completo del programa de Cocina, Cocina española o Pastelería que ofrece la Escuela, como señalan los impulsores de los galardones. «Muy agradecido a Le Cordon Bleu, a mi escuela, a mis padres y a mi compañero de clase Ciro, que fue quien me sugirió participar; el premio es también para él. Ha sido un concurso increíble y en la final he puesto todo mi empeño para que el resultado fuera perfecto. Este premio me va a ayudar a no ponerme límites y a aprovechar la beca para estudiar aquí y salir lo más preparado posible», señaló Navarro tras recibir el premio.
Además, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de su centro de estudios, el CIFP Zonzamas de Lanzarote, recibirá una ayuda económica de 1.500 euros.
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