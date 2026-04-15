Restaurantes
El chef Alberto González Margallo servirá una exclusiva cena en Montecarlo
El evento estará presidido por el príncipe Alberto de Mónaco, y el chef del restaurante San Sebastián 57 ha aceptado el reto "con un gran honor"
Durante el presente año 2026, la Embajada de Mónaco en España, en estrecha colaboración con la Dirección de Asuntos Culturales del Principado de Mónaco, ha organizado numerosos eventos en el marco de la celebración del 150 aniversario de la Misión Diplomática monegasca en España. El 14 de julio de 1876 fue la fecha en que se creó la primera Legación Diplomática de Mónaco en España, si bien las relaciones entre el Principado y el Reino de Castilla se remontan al año 1349, en el contexto de la Reconquista, y a la posterior protección otorgada por España a Mónaco para preservar su independencia.
Esta vinculación centenaria entre Mónaco y España ha dado lugar a la celebración, en este año 2026, de múltiples actos tanto en España como en el Principado: conciertos de la Orquesta Filarmónica y representaciones de la Ópera de Montecarlo por todo el territorio español, ballets, conciertos del Coro de Pequeños Cantores de Mónaco, foros de artistas y exposiciones sobre los cinco siglos de historia compartida y sobre prehistoria, promovidos por la Embajada de Mónaco en Madrid.
Conexión gastronómica
Junto a estos actos y como colofón de la conmemoración del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas, se celebrarán las Jornadas Gastronómicas y Culturales Españolas en Montecarlo, entre el 17 y el 21 de junio, en un emblemático restaurante de la capital monegasca, el restaurante Café de París, que también cumple este año su 150 aniversario. Este evento, que se celebra desde el miércoles 17 de junio al mediodía hasta el domingo 21, rinde homenaje a productos excepcionales, rigurosamente seleccionados entre productores españoles. El chef Victor Marion los enaltece en las cocinas del Café de París.
Como evento final del estas jornadas, en las que participan diversos restauradores y chefs de reconocidos restaurantes españoles, se celebrará, el sábado 20 de junio en el restaurante Café de París, la Cena de Gala de las Jornadas Gastronómicas y Culturales Españolas, que será presidida por el príncipe Alberto II de Mónaco, acompañado de miembros del Gobierno monegasco y diversas personalidades de la vida civil y social del Principado. Para esta ocasión, la Embajada de Mónaco en España y organizadores de estas jornadas han anunciado que la cena de gala de clausura, presidida por el príncipe Alberto, será servida por el jefe de cocina del restaurante San Sebastián 57, de Santa Cruz de Tenerife, Alberto González Margallo, que ha aceptado con gran honor y agradecimiento tan alta distinción.
Alberto González Margallo y su equipo, en directa comunicación con la Embajada de Mónaco en Madrid y bajo la supervisión del restaurante Café de París, han comenzado a coordinar un menú español para la cena de gala, en la que podrán degustarse platos tradicionales de la gastronomía y cultura española, con el foco en la gastronomía canaria, maridados tanto con vinos peninsulares, como con vinos insulares por su condición única de ser prefiloxéricos. Y para ello, desde el restaurante San Sebastián 57 están trabajando “mano a mano” con las autoridades canarias, a fin de tener al día los mejores productos con los que clausurar tan importantes jornadas en Montecarlo.
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