Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: ¡Me atrevo con los Suspiros de Moya!
Una divertida creación de uno de los dulces más reconocibles de Gran Canaria
Los Suspiros de Moya son un dulce tradicional del municipio grancanario de Moya, elaborados a base de claras de huevo y azúcar, con una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Su receta, sencilla en ingredientes, pero delicada en su elaboración, se ha transmitido durante generaciones y forma parte de la identidad gastronómica de la isla. Prepararlos en casa sigue siendo la mejor manera de entender por qué han perdurado tanto tiempo. Esta semana me he atrevido con ellos desde mi cocina, sin más pretensión que la de rendir un pequeño homenaje a una receta que merece seguir haciéndose
Ingredientes:
- Claras de huevo
- El doble de peso de azúcar que de claras
- Limón
Elaboración:
- Ponemos las claras en un bol y las chispamos con unas gotitas de limón
- Empezamos a montar con varillas eléctricas o similar a velocidad alta y vamos añadiendo el azúcar poco a poco para que se disuelva bien y no nos queden granitos
- Una vez hecho el merengue, lo pasamos a una manga pastelera, formamos montañitas en un papel de horno sobre una bandeja y horneamos durante dos horas a 90°C (controlen porque cada cual conoce mejor su horno y dependerá del tamaño de los Suspiros)
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