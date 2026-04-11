Del origen a la taza: así crece la nueva cultura del café en Canarias

Durante años, el café en Canarias fue un gesto casi automático. Una parada rápida en la barra, un cortado, un barraquito y seguir. Hoy, sin embargo, algo está cambiando. Cada vez son más los espacios que proponen otra forma de acercarse al café y ponen en valor todo lo que hay detrás.

El auge del café de especialidad ha empezado a dibujar un nuevo panorama en el archipiélago, en el que el origen del grano, el tipo de tueste o el método de preparación empiezan a formar parte de la conversación. Ya no se trata solo de tomar café, sino de elegirlo, probarlo y descubrir matices que antes pasaban desapercibidos.

Este cambio no responde únicamente a una tendencia global, sino también a una evolución real del consumidor, cada vez más exigente. En Canarias, esa transformación se construye entre quienes trabajan el café desde el origen y quienes lo convierten en una experiencia que va más allá de la taza.

La ruta

El crecimiento de esta nueva cultura cafetera se apoya en proyectos muy distintos entre sí, pero con un punto en común: una forma más consciente de entender el café. En ese contexto, los tostadores locales juegan un papel clave.

En Tenerife, proyectos como JR Roasters han contribuido a impulsar esta evolución desde el producto, con un tostador desde el que trabajan cafés de distintos orígenes. En Santa Cruz, su espacio The Home traslada esa propuesta a distintas elaboraciones, incluidas opciones en frío enlatadas al momento.

Presente también en otras cafeterías y restaurantes de la isla, el proyecto pone el foco en el tueste como elemento clave en el resultado final. En el sur de la isla, Blend Coffee Roasters sigue esa misma línea, combinando cafetería y tostador. Su propuesta, marcada por la trazabilidad y el trabajo directo con granos seleccionados, refuerza esa idea de controlar todo el proceso, del origen a la taza.

Café de JR Roasters, en Tenerife. / E.D.

A esta escena se suma Cuptural, en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja desde el tueste hasta la venta directa, con una selección amplia de orígenes y un espacio propio que refuerza esa idea de supervisar todo el proceso. En La Palma, El Café de Don Manuel ha construido un proyecto muy ligado al producto, con cafés recién tostados, tienda online y espacios propios, además de estar presente en otros puntos del archipiélago, como Zulay, en La Laguna, reforzando la oferta de producto con sello palmero del local.

En una línea más centrada en el tueste y la distribución, Guayota Coffee Roasters, desde Los Abrigos, en el sur de Tenerife, trabaja distintos orígenes con un enfoque artesanal, poniendo el acento en la frescura y el perfil de cada café.

En este recorrido tienen también su lugar espacios como We The North, con presencia en La Laguna y Santa Cruz, donde el café de especialidad convive con una propuesta cuidada de bakery. Desde el norte de la isla, Slow Coffee Tenerife ha construido una identidad muy ligada al respeto por el producto, la sostenibilidad y una forma más consciente de entender el consumo de café.

Casa Sorbo, en La Laguna. / E.D.

En esa misma línea, propuestas como Casa Sorbo, en la ciudad lagunera, se mueven en una dinámica constante de cambio, con cafés del mes y elaboraciones en frío que se preparan y enlatan al momento, además de una estrecha colaboración con otros negocios locales. En Las Palmas de Gran Canaria, Cool Beans plantea otra forma de integrar el café en el día a día, en un espacio que une coworking, talleres y comunidad.

Valor local

Pero esto no termina en las cafeterías ni en los tostadores. Hay un elemento que lo hace especialmente singular: en Canarias también se cultiva café.

El ejemplo más representativo se encuentra en el Valle de Agaete, en Gran Canaria, donde se produce uno de los cafés más singulares de Europa. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando las primeras plantas llegaron al archipiélago con fines experimentales, aunque no sería hasta el siglo XIX cuando Agaete, gracias a su clima subtropical, sus suelos volcánicos y la abundancia de agua, se consolidaría como el epicentro del cultivo en las islas.

Víctor Lugo, el hombre del café de Agaete. / E.D.

Hoy, este valle mantiene viva una tradición agrícola única. Se trabaja principalmente la variedad Typica, una de las más antiguas, y el proceso sigue siendo completamente artesanal, con cultivo bajo la sombra de árboles frutales, recolección manual, fermentación natural y secado al sol. La producción es limitada, en torno a los 1.500 kilos anuales, lo que refuerza su carácter exclusivo.

En un territorio en el que la mayor parte del café que se consume es importado, la existencia de este cultivo local, con historia y continuidad, aporta una dimensión única y refuerza el valor de todo lo que se construye alrededor.

Historia propia

Canarias se está consolidando como un lugar donde el café se entiende, se cuida y se transforma. Entre tostadores que trabajan el grano con precisión, espacios que convierten cada taza en una experiencia y proyectos que reivindican el origen desde las propias islas, el archipiélago avanza con paso firme.

En ese recorrido, el café deja de ser un gesto cotidiano para convertirse en algo mucho más significativo: una forma de mirar, saborear y conectar con el territorio.