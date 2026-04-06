Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Choco en salsa de chorizo canario
Esta receta une dos despensas maravillosas: la riqueza del mar y uno de los productos más populares del archipiélago
El chorizo canario, ese que llamamos "de perro" y que cada isla tiene su propia versión. Seguro que se les ocurre alguna marca o denominación. Bueno, pues aquí se convierte en la base de una salsa intensa y llena de matices. Combinado con el choco —la sepia para los de tierra adentro—, el resultado es un guiso contundente, de cuchara generosa si se quiere y sabor que perdura. No es un plato” de toda la vida” en las mesas canarias, pero podría serlo perfectamente: tiene esa alma de cocina honesta que no necesita presentación.
Ingredientes:
- Dos chocos granditos
- Una cucharada sopera, y muy generosa, de chorizo de perro
- Una cebolla
- Tres dientes de ajo
- Medio limón
- Cilantro fresco
- 150 ml. de vino blanco seco
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- En una sartén o cazuela con aceite de oliva bien caliente, salteamos los chocos, cortados en trozos de bocado, durante un par de minutos. Salpimentamos y reservamos
- En el mismo aceite, sofreímos la cebolla en juliana y los dientes de ajo laminados. Salamos.
- Cuando empiece a ablandarse el conjunto, añadimos el chorizo y lo integramos hasta que se deshaga. En ese momento, subimos el fuego a tope y vertemos el vino.
- Removemos para que no se nos queme y esperamos un par de minutos a que evapore el alcohol
- Cuando ya no nos huela a vino, bajamos el fuego y regresamos el choco a la sartén. Le exprimimos el medio limón. Tapamos y que se haga unos veinte minutos a fuego lento
- Pasado este tiempo, añadimos el cilantro fresco y servimos inmediatamente.
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos
- La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife
- El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inmejorable
- Rafael Arocha cuestiona la identidad canaria a través de 40 fotografías que rompen moldes
- Álvaro Cervera: «La liga se nos está haciendo muy larga»
- La elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife supera las expectativas
- Estrella Ortega y José Luis Ferrer, la octogenaria y el joven que demuestran que el conocimiento no tiene edad en la ULL
- Dos heridos tras colisionar una moto y un coche en Tenerife
67.000 menores en riesgo de exclusión encuentran nuevas oportunidades gracias a CaixaProinfancia
BeContent