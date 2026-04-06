Vídeoreceta de la semana: Choco en salsa de chorizo canario

El chorizo canario, ese que llamamos "de perro" y que cada isla tiene su propia versión. Seguro que se les ocurre alguna marca o denominación. Bueno, pues aquí se convierte en la base de una salsa intensa y llena de matices. Combinado con el choco —la sepia para los de tierra adentro—, el resultado es un guiso contundente, de cuchara generosa si se quiere y sabor que perdura. No es un plato” de toda la vida” en las mesas canarias, pero podría serlo perfectamente: tiene esa alma de cocina honesta que no necesita presentación.

Ingredientes:

Dos chocos granditos

Una cucharada sopera, y muy generosa, de chorizo de perro

Una cebolla

Tres dientes de ajo

Medio limón

Cilantro fresco

150 ml. de vino blanco seco

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración: