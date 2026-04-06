Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCB CanariasCD TenerifeFármacos que frenan el alzhéimerContaminación lumínica de TenerifeVigilancia del TeideSucesos en Tenerife
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Choco en salsa de chorizo canario

Esta receta une dos despensas maravillosas: la riqueza del mar y uno de los productos más populares del archipiélago

Choco en salsa de chorizo canario

Choco en salsa de chorizo canario / E.D.

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

El chorizo canario, ese que llamamos "de perro" y que cada isla tiene su propia versión. Seguro que se les ocurre alguna marca o denominación. Bueno, pues aquí se convierte en la base de una salsa intensa y llena de matices. Combinado con el choco —la sepia para los de tierra adentro—, el resultado es un guiso contundente, de cuchara generosa si se quiere y sabor que perdura. No es un plato” de toda la vida” en las mesas canarias, pero podría serlo perfectamente: tiene esa alma de cocina honesta que no necesita presentación.

Ingredientes:

  • Dos chocos granditos
  • Una cucharada sopera, y muy generosa, de chorizo de perro
  • Una cebolla
  • Tres dientes de ajo
  • Medio limón
  • Cilantro fresco
  • 150 ml. de vino blanco seco
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva

Noticias relacionadas y más

Elaboración:

  1. En una sartén o cazuela con aceite de oliva bien caliente, salteamos los chocos, cortados en trozos de bocado, durante un par de minutos. Salpimentamos y reservamos
  2. En el mismo aceite, sofreímos la cebolla en juliana y los dientes de ajo laminados. Salamos. 
  3. Cuando empiece a ablandarse el conjunto, añadimos el chorizo y lo integramos hasta que se deshaga. En ese momento, subimos el fuego a tope y vertemos el vino. 
  4. Removemos para que no se nos queme y esperamos un par de minutos a que evapore el alcohol
  5. Cuando ya no nos huela a vino, bajamos el fuego y regresamos el choco a la sartén. Le exprimimos el medio limón. Tapamos y que se haga unos veinte minutos a fuego lento
  6. Pasado este tiempo, añadimos el cilantro fresco y servimos inmediatamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents