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Vídeoreceta de la semana: Torrijas, ¿tradicionales o reinventadas?

Las Torrijas son mucho más que un dulce de tradición: son memoria, aroma y celebración en cada bocado

Torrijas en sus tres versiones.

Torrijas en sus tres versiones. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

En esta ocasión he querido ir un paso más allá (¡tampoco vayan a creer!) y he hecho este clásico con tres versiones que respetan su esencia pero juegan con nuevos matices: la receta tradicional, fiel a nuestras raíces; una versión con almíbar, aún más jugosa y seductora; y una propuesta sorprendente con mermelada de arándanos que aporta frescura y contraste. Tres formas de entender un mismo placer que invitan a descubrir cuál es tu favorita.

Ingredientes:

Torrija: 

  • Pan en rodajas gruesas (ideal de días pasados, un poco duro ya) 
  • 1 l. de leche 
  • 100 gr. de azúcar 
  • Cáscara de limón (intentando no llevarnos lo blanco)
  • Cáscara de naranja (intentando no llevarnos lo blanco)
  • Rama de canela 
  • Dos huevos 

Almíbar: 

  • 150 gr. de azúcar 
  • 75 gr. de agua 

Tradicionales: 

Azúcar

Canela en polvo

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