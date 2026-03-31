Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Torrijas, ¿tradicionales o reinventadas?
Las Torrijas son mucho más que un dulce de tradición: son memoria, aroma y celebración en cada bocado
En esta ocasión he querido ir un paso más allá (¡tampoco vayan a creer!) y he hecho este clásico con tres versiones que respetan su esencia pero juegan con nuevos matices: la receta tradicional, fiel a nuestras raíces; una versión con almíbar, aún más jugosa y seductora; y una propuesta sorprendente con mermelada de arándanos que aporta frescura y contraste. Tres formas de entender un mismo placer que invitan a descubrir cuál es tu favorita.
Ingredientes:
Torrija:
- Pan en rodajas gruesas (ideal de días pasados, un poco duro ya)
- 1 l. de leche
- 100 gr. de azúcar
- Cáscara de limón (intentando no llevarnos lo blanco)
- Cáscara de naranja (intentando no llevarnos lo blanco)
- Rama de canela
- Dos huevos
Almíbar:
- 150 gr. de azúcar
- 75 gr. de agua
Tradicionales:
Azúcar
Canela en polvo
Mermelada de Arándanos
- Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
- Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales
- Treinta vecinos viven en El Cresal, en Anaga, sin agua ni luz desde hace un siglo
- El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local
- La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios
- El CB Canarias confirma su estado de gracia con una paliza al Zaragoza (99-76)
- El cambio del PGO en La Laguna impulsa el gran pabellón y residencias universitarias
- Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso