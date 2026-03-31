Vídeoreceta de la semana: Torrijas, ¿tradicionales o reinventadas?

En esta ocasión he querido ir un paso más allá (¡tampoco vayan a creer!) y he hecho este clásico con tres versiones que respetan su esencia pero juegan con nuevos matices: la receta tradicional, fiel a nuestras raíces; una versión con almíbar, aún más jugosa y seductora; y una propuesta sorprendente con mermelada de arándanos que aporta frescura y contraste. Tres formas de entender un mismo placer que invitan a descubrir cuál es tu favorita.

Ingredientes:

Torrija:

Pan en rodajas gruesas (ideal de días pasados, un poco duro ya)

1 l. de leche

100 gr. de azúcar

Cáscara de limón (intentando no llevarnos lo blanco)

Cáscara de naranja (intentando no llevarnos lo blanco)

Rama de canela

Dos huevos

Almíbar:

150 gr. de azúcar

75 gr. de agua

Tradicionales:

Azúcar

Canela en polvo

Mermelada de Arándanos