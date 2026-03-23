Vídeoreceta de la semana: Gambones al horno en su punto exacto

Los Gambones al horno son una de esas recetas sencillas que siempre triunfan en la mesa, pero que muchas veces generan la misma duda: ¿cuánto tiempo deben estar en el horno para que queden en su punto? En esta ocasión preparo unos gambones jugosos y llenos de sabor, mostrando el tiempo y la temperatura exactos para que salgan perfectos, con una textura tierna y sin riesgo de que se sequen.

Ingredientes:

16 gambones

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Pimienta negra molida

Vino Malvasía blanco seco

Perejil

Elaboración: