Vídeoreceta de la semana: Aguacate, tomate y millo

El aguacate, el tomate y el millo se combinan en esta receta sencilla y fresca que demuestra cómo con pocos ingredientes se puede lograr un plato vistoso y lleno de sabor. Cada uno se aliña por separado para respetar su personalidad y después se presenta en capas dentro de un aro de cocina, creando un entrante ligero y muy apetecible. Una propuesta fácil de preparar, ideal para los días en que apetece algo saludable, colorido y con un guiño a productos muy presentes en la cocina canaria.

Ingredientes:

Un aguacate

Un tomate

Una lata de millo

Mostaza (la que prefieras)

Un limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Pimienta negra molida

Elaboración: