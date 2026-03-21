Podcast | El menú a degustación en los restaurantes, a debate

¿Menú degustación o carta? ¿Experiencia única o falta de libertad para el comensal? Ahora que el menú degustación está en el foco del debate, en este episodio del podcast analizamos esta oferta que reúne a defensores y detractores. Para algunos, la mejor opción para conocer la propuesta del cocinero es a través de una selección de platos seleccionados por él, un paseo gastronómico de numerosos pases con un principio y un final donde el comensal poco a nada puede aportar, salvo disfrutar de la experiencia. Por otro lado, para otros comensales lo mejor es la libertad de la carta, considerada más democrática y accesible. Es evidente, pues, que ambas opciones triunfan dependiendo del perfil del comensal y del tipo de restaurante. Los de alta cocina, y especialmente esos que juega en la liga de las estrellas Michelin, siguen mirando al menú degustación sin ninguna duda.