Papá, te mereces un buen regalo (para compartir)

No solo porque una buena botella siempre es bienvenida, sino porque todo lo que rodea al universo vinícola, accesorios, experiencias, gastronomía, convierte el regalo en algo mucho más completo. Si tu padre disfruta descorchando, catando o simplemente compartiendo una copa, aquí tienes una selección de ideas con las que acertar seguro este 19 de marzo.

Un pack de vinos con alma y paisaje

Pack de vinos de la bodega. / E.D.

Hay vinos que cuentan historias, y San Cobate es uno de ellos. Procedente de una parcela singular conocida como Monasterio, este tinto es una expresión fiel del entorno del que nace: un paisaje marcado por la calma, la tradición y la fuerza de una tierra rodeada de robles y vegetación autóctona.

En copa se muestra elegante y profundo, con esa personalidad que solo tienen los vinos que respetan su origen. Es, además, una botella con gran capacidad de guarda, lo que la convierte en un regalo con proyección en el tiempo. Perfecto para padres que valoran los vinos con identidad y carácter.

Precio encontrado en Internet: 74 euros (pack de tres vinos).

Copas adecuadas para cada vino

Pack de cuatro copas Universales. / E.D.

El set de copas Spiegelau Definition es un ejemplo perfecto de cómo el diseño puede transformar la experiencia del vino. Su formato universal está pensado para adaptarse a distintos estilos, permitiendo que los aromas se expresen con claridad, potenciando la fruta y suavizando la estructura de los vinos, especialmente en tintos. Son copas versátiles, pensadas tanto para quien empieza como para quien ya tiene recorrido.

Esta colección representa una evolución en la forma de entender la cristalería: piezas extremadamente ligeras, casi etéreas, pero con una presencia elegante en mesa. El regalo perfecto para el padre más exigente.

Precio encontrado en Internet: 77 euros (pack de cuatro copas).

Sacacorchos con asta de ciervo

Sacacorchos especial. / E.D.

Hay herramientas que trascienden su función para convertirse en objeto de deseo.

El sacacorchos Sommelier Forge De Laguiole se elabora con mango de auténtica asta de ciervo, cada pieza es única, con vetas y matices que reflejan la naturaleza del material. A esto se suma un acabado cuidado y una construcción pensada para ofrecer equilibrio, precisión y suavidad en cada apertura.

Más allá de su estética, es una herramienta diseñada para durar, con ese savoir-faire francés que combina tradición y excelencia. Abrir una botella con él no es solo un gesto práctico, sino parte de un ritual.

Precio encontrado en Internet: 255 euros

Vinoteca para 32 botellas

Vinoteca de 32 botellas. / E.D.

Para quienes entienden el vino como algo más que consumo puntual, una vinoteca es un salto cualitativo. El modelo de La Sommelière con capacidad para 32 botellas está pensado para quienes quieren cuidar su colección en casa sin renunciar al diseño.

Uno de sus grandes atractivos es la posibilidad de trabajar con dos zonas de temperatura independientes, lo que permite almacenar tintos y blancos en condiciones óptimas al mismo tiempo. Silenciosa, estable y con sistema antivibración, está concebida para respetar el reposo del vino. Deja que tu padre guarde sus vinos favoritos en una cava profesional.

Precio encontrado en Internet: 399 euros

Una mirada distinta al mundo del vino

Portada del gran libro. / E.D.

No todos los regalos tienen que descorcharse. Algunos se leen, se reflexionan y se disfrutan a otro ritmo. El libro ¿Quién teme a Romanée-Conti?, de Dan Keeling, es una invitación a replantear nuestra relación con el vino desde un enfoque mucho más cercano y menos intimidante.

Con una narrativa ágil y honesta, el autor desmonta esa idea de que el vino debe vivirse desde la solemnidad. Al contrario, propone recuperarlo como un placer accesible, cotidiano y, sobre todo, personal.

Es un regalo perfecto para este Día del Padre, porque, al final, el mejor vino no es el más caro ni el más complejo, sino el que se comparte sin miedo.

Precio encontrado en Internet: 37,95 euros

Brindar también es regalar

El Día del Padre no va solo de acertar con un objeto, sino de generar un momento. El vino, en ese sentido, tiene algo especial: invita a parar, a compartir y a celebrar. Es un lenguaje universal que no necesita traducción, una excusa perfecta para sentarse sin prisas, abrir una botella y dejar que la conversación fluya.

Regalar vino o cualquier accesorio o experiencia que lo rodee es, en el fondo, regalar tiempo de calidad. Es propiciar ese instante en el que se descorcha algo más que una botella: recuerdos, historias, anécdotas familiares que vuelven a la mesa. Porque el vino no se entiende en soledad, sino en compañía.

Además, el vino tiene la capacidad de adaptarse a cada tipo de padre: el que disfruta aprendiendo, el que valora la tradición, el que busca descubrir nuevas referencias o el que simplemente quiere brindar al final del día.