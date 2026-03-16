Un viaje al excitante mundo del champán desde Tenerife

Apoyado en una presentación expuesta en la pantalla del reservado del restaurante Etéreo, el académico Eric Landrau ofreció una brillante presentación sobre el placentero mundo del champán, icónico vino francés de reconocimiento mundial. Los presentes, una nutrida representación de académicos, pudieron conocer con detalle datos y particularidades sobre la bebida, desde la evolución de la producción anual de botellas hasta el mapa de vinos de Francia, pasando por las zonas climáticas o las especificidades de la región, o el terroir, de este vino.

Landrau explicó, mientras se desarrollaba la cata, los tipos de uva existentes y la clasificación por niveles de azúcar (Brut nature; Extra brut; Brut; Extra-seco; Seco, Semi-seco y Dulce), además de comentar la cata de una selección muy bien elegida para valorar diferencias y evolución. La Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife, que preside Lourdes Fernández, ofreció a los académicos cinco champanes para la ocasión: Joseph Perrier; Louis Dousset; Gosset Blanc de Blancs; André Clouet y Bollinger Rosé.

La selección de champanes elegida para el evento. / E.D.

El restaurante anfitrión, por su parte, ofreció una selección de alimentos que maridaban a la perfección con la parte líquida, resaltando sabores y no contaminando las notas de cata. Desde ostras, hasta salmón, pasando por el foie micuit o una selección de frutos rojos. Los privilegiados catadores-alumnos tuvieron la oportunidad de comentar apreciaciones y dudas, además de generar un interesante debate alrededor de la cata: el tipo de burbuja, la elegancia de uno y otro, el tipo de copa perfecta para beber o el momento ideal para disfrutar de un buen champán.

Eric Landrau junto a Lourdes Fernández, que le entregó la placa de reconocimiento. / Jose Luis Reina

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó el propio Eric Landrau, que recibió un merecido reconocimiento por parte de los académicos por su trayectoria y predisposición a lo largo de los años en la institución, siendo nombrado académico de honor y recibiendo una placa que así lo acredita de manos de la presidenta, Lourdes Fernández. Landrau, que ahora pasará más tiempo en su Francia natal, agradeció el gesto visiblemente emocionado, no sin apuntar que seguirá siendo un activo incansable en la Academia, proyectando incluso algún evento en la bucólica ciudad de Saint-Émilion. Fue el broche final a una jornada de conocimiento, placer y debate.