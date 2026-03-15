Así será el mayor festival de hamburguesas de Canarias

La edición más grande del Burger Fest Canarias hasta la fecha llega al Recinto Ferial de Tenerife del 26 al 28 de marzo. Durante estos tres días, más de 40 hamburgueserías del archipiélago participarán en una cita que combina gastronomía, música y cultura urbana. Además, contará con invitados nacionales e internacionales y con la presencia, por primera vez en Europa, de la hamburguesería neoyorquina Gotham Burger Social Club.

Los asistentes podrán recorrer más de 50 puestos gastronómicos y probar propuestas creadas especialmente para la ocasión. «Va a ser el evento con las mejores creaciones y recetas de hamburguesas que se haya visto en las Islas Canarias», afirma Bernardo Barrera, impulsor del Burger Fest Canarias y propietario de la hamburguesería Beers. En esta edición, el encuentro vuelve a apostar por el producto local y por un plan pensado para todos los públicos.

Así será la experiencia gastronómica del festival

Uno de los rasgos que definen esta edición, y uno de los requisitos que marca la organización, es la apuesta por el producto de las islas. Las hamburgueserías participantes llevan meses trabajando en las recetas que presentarán en el Recinto Ferial. Muchas de ellas con ingredientes pensados específicamente para esta cita y con ediciones limitadas de algunos productos, lo que anticipa un nivel gastronómico muy alto. «El 80 % de los ingredientes utilizados por las hamburgueserías serán productos locales, elaborados por artesanos y productores de las islas, materias primas que tenemos en Canarias y que no tienen nada que envidiar a otras del ámbito nacional o internacional», explica el organizador.

El maridaje tendrá también un papel destacado dentro de la experiencia gastronómica del festival. Desde la organización recuerdan que esta relación ha sido parte esencial del proyecto desde sus inicios. «Cuando nació Beers en 2013, la idea de montar un restaurante de hamburguesas que maridara con cervezas era una locura. Ahora lo que queremos es seguir creciendo y seguir combinando nuestras burgers con buenos productos», cuenta Bernardo Barrera.

Bernardo Barrera, creador del concepto. / Eduardo Gorostiza

En esta edición, el recinto contará con cerca de 50 grifos de cerveza repartidos por todo el espacio, con presencia de cerveceros artesanos canarios y distintas referencias nacionales e internacionales, de la mano del patrocinador del encuentro, Cerveza Dorada. A esta oferta se suma una de las principales novedades del festival, la incorporación de una zona dedicada al vino, que contará con diez referencias de vinos canarios, nacionales e internacionales seleccionadas junto al equipo de Vinófilos. «La idea es fusionar las mejores burgers con la mejor bebida y, en este caso, meterle un poquito de cariño al vino canario», añade.

El evento ampliará también su propuesta con una zona dulce en la que participarán distintos obradores con tartas de queso y otros postres pensados para completar la experiencia. Entre las novedades de esta edición se incluyen opciones veganas y dulces sin gluten. «Este año los más golosos están de enhorabuena», apunta el organizador.

Dentro del propio festival, Beers presentará una creación especial inspirada en uno de los últimos viajes del equipo a Estados Unidos. La burger incorpora guiños a la cocina del estado de Tennessee, con ingredientes muy particulares, como una col elaborada con reducción de Jack Daniel’s, brisket de bacon cocinado a baja temperatura y una combinación de quesos y salsas propias. Además, incluye un guiño local con una ralladura de queso duro canario.

De Nueva York a Tenerife: Gotham Burger Social Club

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de la reconocida hamburguesería neoyorquina Gotham Burger Social Club, que viajará a Tenerife por primera vez en su historia. Su presencia supone además el debut en Europa de la marca fundada por Mike Puma, un hito para un festival nacido en Canarias que en los últimos años ha ido ampliando su proyección internacional.

La música juega un papel clave dentro del evento. / Eduardo Gorostiza

La conexión con el evento surge de la relación que Bernardo Barrera mantiene desde hace más de cinco años con el propio Puma, a quien conoció en Nueva York cuando su hamburguesería apenas comenzaba a crecer. «Mike empezó prácticamente en la calle, haciendo pop-ups fuera de distintos locales de Nueva York. Tú ibas a una coctelería o a un bar y en la puerta estaba él con su carpa de Gotham Burger Social Club, su bourbon, su música rock and roll y haciendo smash delante de la gente», explica. Con el tiempo, la marca ha crecido de forma notable hasta posicionarse como una de las smash burgers más reconocidas de Nueva York. Aquella relación se mantuvo con el tiempo y, cuando Puma abrió su primer local en la ciudad, el organizador fue invitado a la inauguración.

La idea de traer Gotham Burger Social Club al festival surgió durante uno de los últimos viajes de Bernardo Barrera a la ciudad. «Le dije que tenía que estar en el Burger Fest que hacemos en marzo. Le encantó la idea, aunque me dijo que estaba muy loco, porque la logística para montar su hamburguesería aquí era bastante complicada, pero finalmente lo hemos conseguido y va a estar con nosotros», explica.

Un festival que ha impulsado la cultura burger en Canarias

El Burger Fest Canarias nació en 2019 en San Cristóbal de La Laguna impulsado por Beers, con la idea de reunir a algunos de los proyectos más interesantes del archipiélago en torno a un formato que hasta entonces no existía en las islas. En aquella primera edición participaron cerca de diez hamburgueserías locales. Hoy son más de cuarenta las que integran el cartel.

La repercusión del evento ha sido notable para muchos de los proyectos que han pasado por él. «Hay quienes empezaron siendo solo food trucks y ahora ya tienen su propio local. El crecimiento, y sobre todo los ingresos que tienen durante el encuentro y el retorno económico que reciben, es brutal», explica Bernardo Barrera. «Cada vez se lo curran más para tener un mejor evento, mejores productos y mejores hamburguesas».

Una de las ediciones del festival. / Eduardo Gorostiza

Tras consolidarse como la mayor cita dedicada a la cultura burger en Canarias, la organización ya mira hacia nuevos horizontes. «El sueño es llevar el festival fuera. Me encantaría ir a Londres y hacer un Burger Fest Canarias allí con hamburgueseros canarios», afirma Bernardo Barrera. El salto a la Península ya está en marcha y el propio evento comienza a generar conexiones entre cocinas a ambos lados del Atlántico. «La idea es que durante una semana, o unos diez días, las hamburguesas de Beers puedan estar también disponibles en Nueva York».

Si algo demuestra la historia del Burger Fest Canarias es que una idea nacida en las islas puede terminar conectando escenas gastronómicas de medio mundo. Y, a juzgar por los planes de futuro de sus organizadores, esto no ha hecho más que empezar.