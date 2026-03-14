La Penúltima y nos vamos
Podcast | Raúl Torres, el éxito de un cocinero discreto
El joven emprendedor está al frente de numerosos locales reconocidos, como el restaurante Donde Mario, en el norte de Tenerife
No le gusta el foco, ni mucho menos presumir de sus logros. Pero Raúl Torres, el joven cocinero canario que triunfa con restaurantes tan reconocidos como Donde Mario, en Santa Úrsula, llegó al podcast gastronómico de Canarias para hacer un recorrido y comentar cómo un estudiante que terminó la carrera de Derecho en La Laguna, se ha acabado convirtiendo en una de las mejores promesas jóvenes de las cocinas en las Islas. Además, Torres hace un repaso a su recorrido por medio mundo, donde se ha nutrido de multitud de matices, aromas y sabores para darle forma a su estilo culinario. El talentoso cocinero adelantó algunos proyectos de calado que están por llegar, mientras detalló su trabajo actual entre un hotel, un puesto de mariscos en un mercado y el emblemático restaurante. Una historia que merece ser escuchada.
- Localizada en Cuba una joven de Tenerife tras tres días ‘desaparecida’
- La seguridad ante todo: El tranvía de Tenerife revisa y cambia los raíles desgastados
- Los ocho quioscos de la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife vuelven a estar disponibles
- La ULL cederá 2.429 metros cuadrados al Cabildo de Tenerife para ampliar el carril bus de la TF-5
- ¿Tener uno o dos pagadores en la Declaración de la Renta? Hacienda explica cuál es la mejor opción para los contribuyentes canarios
- El Celta Fortuna - CD Tenerife se podrá ver gratis por la televisión en toda España: fecha, horario y dónde seguir el decisivo encuentro
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife trasladará actividades al de Granadilla para reorganizar su espacio y atraer mayor tráfico internacional
- Esta tasca de Tenerife es perfecta para los amantes del pulpo: raciones generosas a precios económicos