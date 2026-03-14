Podcast | Raúl Torres, el éxito de un cocinero discreto

No le gusta el foco, ni mucho menos presumir de sus logros. Pero Raúl Torres, el joven cocinero canario que triunfa con restaurantes tan reconocidos como Donde Mario, en Santa Úrsula, llegó al podcast gastronómico de Canarias para hacer un recorrido y comentar cómo un estudiante que terminó la carrera de Derecho en La Laguna, se ha acabado convirtiendo en una de las mejores promesas jóvenes de las cocinas en las Islas. Además, Torres hace un repaso a su recorrido por medio mundo, donde se ha nutrido de multitud de matices, aromas y sabores para darle forma a su estilo culinario. El talentoso cocinero adelantó algunos proyectos de calado que están por llegar, mientras detalló su trabajo actual entre un hotel, un puesto de mariscos en un mercado y el emblemático restaurante. Una historia que merece ser escuchada.