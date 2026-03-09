ÚLTIMA HORA
Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Calamares a la plancha y su aliño
Prepárense para una preparación rápida, fresca y muy aromática, perfecta tanto como tapa como para un plato principal ligero
Los calamares a la plancha son uno de los platos más sencillos y apreciados de nuestra cocina, pero lograr que queden en su punto exacto y con un aliño sabroso, eso ya es otra historia…o era, hasta que descubrí esta forma de hacerlos que ahora comparto con ustedes.
Ingredientes:
- 4 calamares saharianos
- Dos dientes de ajo
- Un puñito de perejil
- Un limón
- Aceite de oliva
- Sal marina
Elaboración:
- Preparamos el aliño. En un vaso triturador, ponemos los ajos, el perejil y un chorrito de aceite de oliva. Trituramos, pero con cuidado de no emulsionar, que queden trocitos de ajo y de perejil. Una vez hecho esto, regamos con limón exprimido y reservamos.
- Engrasamos una plancha, o el fondo de una sartén amplia, con aceite de oliva y un poquito más. Calentamos y, a fuego alegre, ponemos los cuerpos de los calamares. Dejamos hacer 3 minutos
- Añadimos entonces los rejos. Damos la vuelta a los cuerpos de los calamares y los dejamos 1 minuto
- Retiramos los calamares, tanto rejos como cuerpos a una fuente donde los presentaremos.
- Volcamos el aliño en la sartén caliente y desgrasamos unos segundos
- Regamos los calamares con el resultado de lo anterior, los salamos
- ¡Y a disfrutarlos!
