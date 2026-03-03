Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Corvina encebollada

Unas buenas tajadas de corvina encebollada como homenaje al pescado fresco que nos regalan las aguas

Corvina encebollada

Corvina encebollada / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Con su carne firme y jugosa, la corvina se combina aquí con un sofrito de cebolla, ajo y pimiento que potencia sus matices marinos, aderezado con tomate y aromáticas, como el tomillo, para conseguir un plato sencillo pero lleno de sabor. Es una propuesta casera, como todas las que publicamos, y hasta entrañable, ideal para disfrutar en familia y muy representativa de la cocina isleña que siempre celebra el producto local

Ingredientes:

  • Una corvina cortada en rodajas gruesas
  • Tres cebollas 
  • Dos dientes de ajo 
  • Un pimiento verde 
  • Una lata de tomate natural triturado 
  • Una ramita de tomillo fresco 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida 
  • Aceite de oliva

Elaboración:

  1. Hacemos un sofrito con la cebolla, los ajos y el pimiento. A fuego lento
  2. Salamos, enharinamos y freímos el pescado sin pasarlo. Reservamos
  3. Cuando el sofrito esté, agregamos el tomate, el tomillo, rectificamos de sal y seguimos a fugo bajo hasta que tengamos un buen sofrito, concentrado
  4. En ese punto, regresamos el pescado al sofrito, dejamos un par de minutos que mezclen sabores y listo

