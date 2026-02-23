Muxacho, una agradable sorpresa en Puerto de la Cruz

El ambiente festivo en este restaurante a mi llegada era contagioso. Una gran banda tocaba en el escenario situado en la privilegiada terraza, un oasis de paz en una magnífica ubicación de Puerto de la Cruz (Carr. Botánico, 28). El aparcamiento privado, primero, y los manteles de tela, después, son dos puntos fuertes a tener en cuenta en una primera impresión. Comodidad para el comensal desde que llega hasta que se ubica en mesa. Lo del mantel no es un detalle menor, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil comer sobre ellos, alegando un servicio más desenfadado e informal.

Un restaurante con aspiraciones a algo, aunque sea a la más importante de ellas, convertir al cliente en el centro de la experiencia (en lugar de al cocinero de turno) debe hacer un esfuerzo en este sentido. Recuerdo un restaurante cuya principal obsesión era ganar la estrella Michelin, con una sala gastronómica, destinada a los menús degustación, una vajilla exclusiva, unas copas de alta gama... y esas mesas desnudas. Un error, al menos para el que escribe, que así se lo hizo saber a la propiedad. Al mes ya tenían los impolutos manteles, dando un aire de confortabilidad y elegancia a la sala más propia del nivel de la cocina y el servicio. Un mantel en una mesa nunca sobra, aunque tenga un chiringuito de playa.

Espacio en una de las salas de Muxacho. / E.D.

Tenía especial interés en conocer el restaurante Muxacho, del que me habían hablado muy bien. Tiene una carta amplia, así como una respetable oferta de vinos. Ha conseguido consolidarse en un local que no es sencillo, que necesitaba sensibilidad y decisiones claras. Esto es lo que ha aportado la empresaria Cybell Kiessling, la mente detrás del negocio. Ella es una buena comensal, amante del buen comer y del buen servicio, algo fundamental para entender la parte empresarial desde la visión del comensal. Esos valores se aprecian en Muxacho, donde el caluroso equipo de sala maneja bien los tiempos y las recomendaciones, tanto en cocina como en la parte líquida.

Menú

Nos pusimos en manos de la cocina para ir probando diferentes platos, algo acertado en una primera visita. El producto es una de las máximas del restaurante, desde el valioso -y escaso- carabinero de La Santa, aquí servido con habichuelas tiernas y mejillones al vapor sobre una elegante velouté elaborada con el propio carabinero, hasta esos platos de selección canaria (carne de cabra; escaldón de gofio o papas bonitas), sin olvidar el siempre apetecible salmón de Uga.

Para no perder el vínculo con Lanzarote en la parte líquida, el soberbio Puro Rofe añada del 2023, ese blanco tan especial que tan bien maridaba con los platos iniciales. Mientras, la música en vivo con las tenues luces de la terraza, unido al agradable clima nocturno de Puerto de la Cruz, ofrece una experiencia especialmente relajante, que impulsa buenas conversaciones, sonrisas y una felicidad generalizada.

La milanesa junto a su guarnición. / E.D.

El restaurante cuenta con buenos proveedores de pescado fresco, por lo que es una buena recomendación preguntar por la pesca del día para lanzarse a disfrutar del mar en el municipio costero, aunque uno siempre tiene un antojo que pide allá donde va, y aquí la anfitriona había adelantado que no falla: la milanesa a la vienesa Muxacho. Un gran acierto. Con ternera lechal empanada al estilo clásico, con mantequilla clarificada, y acompañada de papa al horno y una refrescante ensalada de pepino, es un placer confesable. Sutil empanado, muy limpia y bien elaborada, sin ápice de excesos y de una ligereza muy lograda. Es una gran milanesa.

Por ese entonces ya estaba en la mesa otro de los grandes vinos canarios, del talentoso bodeguero internacional Jonatan García, La Solana, también del año 2023. La bodega familiar Suertes del Marqués es motivo de orgullo local, vinos de los que presumir y celebrar. Y también es un acierto que este restaurante los potencie en carta, ofreciendo una canariedad líquida muy apreciada por clientes locales e internacionales.

Tarta de limón con galleta y merengue. / E.D.

No podíamos marcharnos sin probar otra de las recomendaciones del eficaz equipo de sala, un buen plato de pasta, sugerencia fuera de carta que mantuvo el nivel y alguno de los postres al final, como la famosa tarta de limón con galleta Lotus y merengue o el carpaccio de piña de El Hierro con ligeras notas de hierbabuena y un digestivo sorbete, ideal para limpiar y cerrar la agradable sorpresa en el precioso municipio del norte. Un restaurante con las ideas claras y un buen equipo; con alma y sensibilidad a la hora de elegir productos y diseñar la oferta. En definitiva, una noche feliz en un ambiente festivo e íntimo.