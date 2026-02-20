Vídeoreceta de la semana: Pastel de carne y puré de coliflor

Así que, en cuanto tuve oportunidad, me lancé a ello. La verdad es que el resultado gustó mucho. Es una manera de comer verdura sin que en realidad parezca que lo haces. ¡Y eso para los más pequeños de la casa es una ventaja!

Ingredientes:

750 gr. de carne molida

Una coliflor

Una cebolla

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

Una zanahoria

Un puerro

Dos dientes de ajo

Cuatro cucharadas de tomate frito

Especias al gusto

1/2 vaso de vino tinto

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Mantequilla

Queso rallado

Elaboración: