Sanabria, de los hermanos Padrón, ya es una realidad

Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo restaurante urbano firmado por los chefs Juan Carlos y Jonathan Padrón: Sanabria - Típicamente Santa Cruz. Con la apertura del nuevo restaurante en el renovado hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo, los hermanos Padrón asesoran su primer concepto concebido para el entorno urbano. Un nuevo hito en la trayectoria de los chefs, que trasladan su experiencia en alta cocina a un formato conectado con la memoria gastronómica de la capital tinerfeña y en un formato fresco, divertido, informal y diseñado para compartir.

Los hermanos Padrón, al frente de El Rincón de Juan Carlos, distinguido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, han construido a lo largo de los años una cocina de precisión técnica y sentido respeto por el producto y la excelencia culinaria. Su trayectoria profesional de más de 20 años en la alta cocina se unía hace 8 años al hotel Royal Hideaway Corales Resort en La Caleta de Adeje, donde El Rincón de Juan Carlos se ha consolidado como catalizador de la apuesta gastronómica del hotel, posicionándolo, junto a los otros chefs presentes en el resort, como el olimpo gastronómico a nivel nacional.

Alma urbana

Sanabria - Típicamente Santa Cruz ubicado en plena Rambla de la capital tinerfeña, nace como un honesto homenaje a la ciudad y a sus lugares y platos emblemáticos. Sanabria propone una lectura contemporánea de platos reconocibles, interpretados desde una mirada urbana y fresca, con marcado protagonismo del producto de cercanía. La cocina mantiene la personalidad y la profundidad de sabor que caracteriza a los Padrón, pero se adapta a un ritmo más cotidiano y al comensal de la capital.

Con Sanabria, Barceló mejora su propuesta en Santa Cruz de Tenerife con un espacio que proyecta la experiencia de alta cocina hacia un nuevo formato más accesible y urbano, sin renunciar al rigor y a la riqueza de referencias.