CaixaBank le pone acento canario a la Guía Michelin

Todo lo que tenga que ver con la Guía Michelin en gastronomía es sinónimo de nervios, ilusión y obsesiva ambición para centenares de cocineros, cuyo principal reto desde prácticamente el inicio de sus carreras es figurar algún día en la prestigiosa publicación, esa que marca el camino del éxito, el reconocimiento universal del sector.

Ese ambiente se respiraba en el imponente espacio all in one de CaixaBank en Gran Canaria, entidad que ha ampliado su acuerdo con Michelin y se ha convertido en entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados en la guía. Con buen criterio, en lugar de enviar la placa al galardonado, optaron por organizar un evento que reunió a todos los restaurantes canarios distinguidos, un total de 27, en una gala repleta de entusiasmo.

Esta categoría es especialmente interesante dentro del universo Michelin. Están los restaurantes que aún no han logrado la ansiada estrella, pero están en la mejor posición de salida para lograrla. Tienen hambre, motivación extra y el deseo de continuar el camino. De ahí que ser un recomendado sea mucho más que eso.

Manuel Afonso, durante el evento. / E.D.

Sobre la importancia del sector en Canarias, el director territorial de CaixaBank en las Islas, Manuel Afonso, afirmó durante el evento que "la gastronomía genera un enorme impacto económico, social y cultural", destacando en clave canaria que "se ha convertido en un verdadero distintivo del Archipiélago, capaz de atraer visitantes y mejorar de forma notable su experiencia".

Por su parte, el director comercial de Negocios de CaixaBank, Toni Rodríguez, recordó a los presentes que el banco "pone a su disposición Food&Drinks, nuestra división especializada que ofrece una atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades concretas del sector de la restauración".

Sala y cocina

El evento sirvió, además, para escuchar a grandes protagonistas del sector, presentes también en la Guía Michelin y que compartieron con los asistentes sus experiencias de éxito en un mundo de tanta exigencia y complejidad. En este sentido, el cocinero Diego Schattenhofer, del restaurante Taste 1973 (una estrella Michelin), inspiró a los profesionales de las cocinas con una charla que titulo Método Schattenhofer: máxima exigencia, máxima recompensa, donde dio numerosas claves, destacando la importancia de la psicología científica en el alto rendimiento culinario, otorgando un papel central a la salud mental de su equipo.

Schattenhofer, durante su charla. / E.D.

Por su parte, Sonsoles López, propietaria, directora y sumiller de Palacio Ico, en Lanzarote, habló de la importancia de la experiencia multisensorial del cliente, donde la sala juega un papel clave. La empresaria, al frente del hotel boutique gastronómico también presente en la Guía Michelin, analizó el valor de ofrecer numerosas herramientas al comensal para llegar al placer deseado, desde la sensibilidad hasta el ambiente, desde la música hasta el arte. Y, claro, la importancia de los ritmos en la sala.

Felicidad y sonrisas al recoger las placas Michelin. / E.D.

Así pues, los restaurantes canarios que vivieron su gran noche en Las Palmas de Gran Canaria seleccionados como los recomendados de la Guía Michelin son: Casa Osmunda (La Palma); SeBE, Tacande, Palacio Ico, Lilium y La Cocina de Colacho (Lanzarote); Etéreo by Pedro Nel, Kensei, La Cúpula, Brunelli’s, Nila, La Sandunga, Qapaq, Kiki, Cráter, Duke y el Lajar de Bello (Tenerife); y Nákar, Sorondongo, Rêver, Qué Leche!, Casa Romántica, Casa Brito, Bevir by Lopesan, El Santo, Hikari Japanese Roots y Deliciosa Marta (Gran Canaria).